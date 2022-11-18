В больницах, воинских частях и Дворце культуры открыты избирательные участки в Акмолинской области

Фото: Асель Турар

В Акмолинской области готовятся к проведению внеочередных выборов президента Казахстана. Остались последние штрихи. Ожидается, что 20 ноября своё конституционное право реализуют более 517 тысяч жителей, для этого сформированы 738 избирательных комиссий. На некоторых участках побывал и узнал подробности корреспондент BaigeNews.kz.

Сделай свой выбор во Дворце!

Избирательный участок № 41 – показательный в Акмолинской области. Он располагается по адресу: улица Сулейменова, 10, Дворец культуры "Достар". Границы участка - улица Сулейменова, старая Нефтебаза, Каукена Кенжетаева, Акбидай, Кулагер, Байдалы би, Баубека Булкышева, Свердлова, Мадениет, Исмаилова, Буденного, Жумабека Ташенова, Ахмета Байтурсынова, 8 марта, Жумагали Тлеулина, Городок строителей.

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Именно здесь проводили регулярные практические занятия для членов участковых комиссий Кокшетау, в том числе по отработке различных нестандартных ситуаций; обучающий семинар для акимов населённых пунктов акмолинского региона.

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В состав комиссии входят 11 представителей, каждый из них, по информации председателя участка Нурлана Мукажанова, прошёл обучающие семинары и получил сертификат.

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"В нашем зале оборудованы пять кабинок, все они современные и комфортные. Одна из них – для граждан с ограниченными возможностями. Данная кабинка шире других в полтора раза – чтобы коляска могла свободно войти", – отметил Мукажанов.

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К слову, на избирательных участках также будут оборудованы специальные уголки, снабжённые для удобства лиц с инвалидностью наушниками, тактильными табличками, кнопками вызова и прочими атрибутами. На эти моменты наблюдатели, в том числе международные, непременно обратят внимание.

В числе зарегистрированных на участке 2892 избирателей, 23 человека имеют инвалидность. Один житель-колясочник, к слову, решил воспользоваться правом проголосовать на дому.

"Мы его знаем как очень дисциплинированного избирателя, всегда приезжал отдать свой голос. Например, на референдуме я тоже его лично видел. Но зимой ему сложнее добираться до Дворца культуры", – пояснил собеседник агентства.

Таким образом, избиратель, если он знает, что в день голосования есть причины – например, по состоянию здоровья или нужно ухаживать за больным человеком – может написать заявление до 12 часов 20-го ноября.

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"Мы принимаем заявление и организовываем голосование на дому. По указанному адресу выезжают два члена комиссии, наблюдатели также могут присоединиться", – прокомментировал председатель участка.

К слову, 17 человек здесь проголосуют впервые. Им по 18 лет. Для них, как и самых возрастных избирателей, по традиции предусмотрены символические презенты.

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Мукажанов сообщил, что участок полностью снабжён всеми необходимыми для выборного процесса атрибутами – стационарными и переносными урнами, стендами, где избиратели могут ознакомиться с правилами поведения на участке, ответственности за нарушение избирательного процесса.

Также оборудован стенд с информацией о кандидатах, он, подчеркнул председатель участка, не агитационный. Готовы места для наблюдателей, доверенных лиц, журналистов.

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"В целом, я считаю, наш избирательный участок к работе готов. Сегодня мы получаем под охрану избирательные бюллетени, передадим правоохранительным органам, которые будут все это время дежурить и охранять бюллетени. Проведена большая работа для того, чтобы каждый избиратель мог в комфортных условиях сделать свой осознанный выбор, – заключил Нурлан Мукажанов.

Болезнь – не повод пропустить выборы

20-го ноября свои голоса на внеочередных выборах президента Казахстана отдадут и пациенты Кокшетауской многопрофильной городской больницы. Избирательный участок здесь организуют традиционно.

"Сколько себя помню, так было. Даже 25 лет назад, когда только начинал работать хирургом", – с улыбкой говорит главный врач медицинского учреждения Сакен Калымжанов.

На избирательном участке № 52 к воскресенью всё готово: две кабинки, одна стационарная и две переносные урны. Бюллетени получены. На сегодняшний день, по словам председателя участковой комиссии Айгуль Тажиденовой, по спискам числятся 204 избирателя. Все они – пациенты местных восьми отделений. Возрастных и неважно себя чувствующих привезут на колясках. Больные, которые лечатся в дневном стационаре, проголосуют на участках по месту жительства.

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К больнице также относятся Центр инфекционных заболеваний и отделение паллиативной помощи и общего профиля, что в селе Красный Яр.

"В первом 30 пациентов, во втором 35. Туда выедут члены комиссии с переносной урной. То есть каждый может реализовать своё право избирателя", – заключил Калымжанов.

Воинские части откроют голосование в шесть утра

Всего в Акмолинской области на внеочередных выборах президента страны будут задействованы 738 избирательных комиссий, в том числе 21 территориальная (одна областная, 20 городских и районных) и 717 участковых. Всего в их составе 4306 представителей. Избирателей, по информации председателя областной избирательной комиссии Манарбека Садуова, – 517 301.

"Чтобы провести выборы грамотно, прозрачно, по букве закона, мы организовали обучение всех членов комиссий. Это и дистанционное обучение – потом тестирование и вручение сертификатов, и выезды педагогов филиала Академии государственного управления в каждый район и город – тс семинарами и практическими занятиями. То есть, можно смело сказать, что наши члены избирательных комиссий к ответственному событию готовы", – отметил М. Садуов.

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Бюллетени получены и по районам-городам распределены.

"Уже сегодня с утра ряд районов уже получил бюллетени. По закону мы должны раздать не ранее трёх дней и не позднее одного дня. Завтра с утра продолжим распределять. Завтра день тишины – никакой агитации нет, а значит, есть возможность завершить эту работу", – сказал председатель облизбиркома.

1096 жителям вручены открепительные удостоверения. Напомним, получив его, человек имеет право проголосовать в любом другом населённом пункте.

В Акмолинской области сформированы 693 участка – по месту постоянной регистрации, 24 – временные или так называемые "закрытые" участки. Это санатории, дома отдыха, больницы, следственные и изоляторы временного содержания, а также воинские части. Последние, к слову, будут голосовать не с семи, а шести часов утра.

"Время голосования у нас с 7.00 до 20.00 часов. Командиры воинских частей обратились, чтобы военнослужащие могли голосовать с шести утра. Закон допускает, поэтому мы приняли специальное постановление, согласно которому четыре воинские части на территории области будут голосовать с 6.00. Ещё есть нюанс: если на закрытых участках все по списку своё право избирателя реализовали, то голосование считается завершённым и составляется протокол. Ждать 20.00 часов не будут", – проинформировал Манарбек Садуов.

Председатель областной избирательной комиссии рассказал ещё об одном новшестве.

"Ранее мы обязательно требовали удостоверение личности или паспорт. Но сейчас все-таки век цифровизации, и, если у человека в смартфоне есть цифровые документы, ему выдаётся бюллетень, и он допускается к голосованию", – отметил собеседник агентства.

Впервые голосующие, подписавшие бюллетени первыми, молодожёны и так далее получат приятные подарки.