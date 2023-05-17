В ближайшие дни в Казахстане прогнозируют ветер и дожди

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В ближайшие три дня, с 18 по 20 мая, погода в Казахстане будет неустойчивой, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Казгидромет".

Согласно прогнозу, погоду на большей части страны будет определять Южный циклон и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы. Ожидаются дожди с грозами и выпадение града.

Сильные дожди прогнозируются 18-20 мая на северо-западе и в центре, 18-19 мая на юге, 18-20 мая на юго-востоке страны. Также по республике ожидается усиление ветра.

По Казахстану прогнозируется повышение температурного фона. На севере, востоке и в центре республики в ночные часы всё ещё сохранятся заморозки до трёх градусов.