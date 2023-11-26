В Бишкеке прошёл митинг против приезда Курманбека Бакиева

В Бишкеке в сквере имени Максима Горького прошёл митинг членов общественных объединений, созданных после апрельской революции 2010 года, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на 24.kg.

Собравшиеся отметили, что беглый президент страны Курманбек Бакиев предпринимает различные попытки реабилитироваться и вернуться в Кыргызстан.

Митингующие подчеркнули, что решительно против приезда Бакиева в Кыргызстан.

В Бишкеке в мае также проходила аналогичная акция протеста. Тогда её участники просили арестовать Курманбека Бакиева.

Напомним, беглый президент осужден Верховным судом Кыргызстана на 24 года лишения свободы.