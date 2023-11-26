В Бишкеке прошёл митинг против приезда Курманбека Бакиева
Сегодня, 05:45
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 05:45Сегодня, 05:45
137Фото: скриншот с видео 24.kg
В Бишкеке в сквере имени Максима Горького прошёл митинг членов общественных объединений, созданных после апрельской революции 2010 года, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на 24.kg.
Собравшиеся отметили, что беглый президент страны Курманбек Бакиев предпринимает различные попытки реабилитироваться и вернуться в Кыргызстан.
Митингующие подчеркнули, что решительно против приезда Бакиева в Кыргызстан.
В Бишкеке в мае также проходила аналогичная акция протеста. Тогда её участники просили арестовать Курманбека Бакиева.
Напомним, беглый президент осужден Верховным судом Кыргызстана на 24 года лишения свободы.
Самое читаемое
- "Захлебывались и замерзали": судьбой казахстанских тазы обеспокоены ученые и зоозащитники
- Сократить прогулки в субботу рекомендуют жителям Алматы
- 22 тысячи человек подписали петицию об отмене утильсбора
- Аким Жетысу озвучил свою заработную плату
- Казахский чемпион мира по боксу побывал в нокдауне и разгромил соперника в Узбекистане