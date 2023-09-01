В Балхаше подготовку к отопительному сезону начали в сентябре

В Балхаше на три недели отключат горячую воду, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на акимат города.

По информации ведомства, в Балхаше планируется плановое отключение горячего водоснабжения. Так будут готовиться к предстоящему отопительному сезону.

"Уважаемые жители и гости города! В связи с проведением ежегодных плановых работ на Балхашской ТЭЦ, ТОО "Kazakhmys Energy" в рамках подготовки к предстоящему отопительному сезону 2023-2024 года проведет отключение горячего водоснабжения", - сообщил акимат города Балхаш.

Отключение горячей воды назначено на 4 сентября. Воду ориентировочно должны дать 25 сентября.