В Балхаше подготовку к отопительному сезону начали в сентябре
Сегодня, 10:20
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Сегодня, 10:20Сегодня, 10:20
145Фото: 24.kz
В Балхаше на три недели отключат горячую воду, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на акимат города.
По информации ведомства, в Балхаше планируется плановое отключение горячего водоснабжения. Так будут готовиться к предстоящему отопительному сезону.
"Уважаемые жители и гости города! В связи с проведением ежегодных плановых работ на Балхашской ТЭЦ, ТОО "Kazakhmys Energy" в рамках подготовки к предстоящему отопительному сезону 2023-2024 года проведет отключение горячего водоснабжения", - сообщил акимат города Балхаш.
Отключение горячей воды назначено на 4 сентября. Воду ориентировочно должны дать 25 сентября.
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