В Атырауской области найдены стены домов, построенных в средние века

Во время археологических раскопок в городище Сарайшык Атырауской области обнаружены стены домов, построенных в средние века и другие сакральные предметы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на AtyrauPress.

По словам научного сотрудника Атырауского областного историко-краеведческого музея Ерлана Тилеккабылова, раскопки начались 4 сентября.

"В ходе археологических раскопок были найдены стены средневековых домов, тандырные печи, керамическая посуда, изделия из кости и средневековые монеты. На сегодняшний день раскопки ведутся на площади около 800 квадратных метров. Пока никаких научных выводов по найденным артефактам не сделано", - сказал он.

Помимо сотрудников музея, в состав экспедиции входят и жители села, состоящие на учёте в качестве безработных.