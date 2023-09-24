В Атырауской области найдены стены домов, построенных в средние века
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Во время археологических раскопок в городище Сарайшык Атырауской области обнаружены стены домов, построенных в средние века и другие сакральные предметы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на AtyrauPress.
По словам научного сотрудника Атырауского областного историко-краеведческого музея Ерлана Тилеккабылова, раскопки начались 4 сентября.
"В ходе археологических раскопок были найдены стены средневековых домов, тандырные печи, керамическая посуда, изделия из кости и средневековые монеты. На сегодняшний день раскопки ведутся на площади около 800 квадратных метров. Пока никаких научных выводов по найденным артефактам не сделано", - сказал он.
Помимо сотрудников музея, в состав экспедиции входят и жители села, состоящие на учёте в качестве безработных.
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