В Атырау суд защитил полицейского перед работодателем

Судебная коллегия по гражданским делам Атырауского областного суда отменила решение суда первой инстанции по гражданскому делу по иску департамента полиции региона к полицейскому, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Ак Жайык".

1 октября 2021 года служебный автомобиль Skoda Octavia старшего инспектора дорожной и технической инспекции Индерского районного отдела полиции загорелся во дворе его дома. По данному факту было возбуждено уголовное дело, но виновник в поджоге не установлен. После служебной проверки полицейского понизили в звании.

Областной департамент полиции решил дополнительно наказать полицейского, взыскав с него стоимость машины. При этом суд первой инстанции иск департамента удовлетворил частично – с полицейского было взыскано 1,5 миллиона тенге ущерба, 45 000 тенге госпошлины и 131 403 тенге за экспертизу. А ведомство просило взыскать 4 209 263 тенге – на тот момент рыночную стоимость автомобиля.

Ответчик не смирился с приговором и подал апелляционную жалобу, указав, что договор о материальной ответственности между сторонами не был заключен.

Коллегия отменила решение суда первой инстанции в связи с тем, что в ходе рассмотрения дела не были представлены подтверждающие доказательства об остаточной стоимости автомобиля и не установлено лицо, совершившее поджог. Апелляционная жалоба полицейского была удовлетворена.