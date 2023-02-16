В Атырау собака покусала восьмилетнего ребёнка

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В Атырау восьмилетний ребенок пострадал от укусов собаки. Вечером 15 февраля мальчика доставили в травмпункт с рваными ранами на голове и ногах, передает BaigeNews.kz.

По словам очевидцев, на ребенка напала собака. Ребенок находился в состоянии травматического шока, он сразу был госпитализирован в отделение реанимации и интенсивной терапии.

В полиции сообщили, что по данному факту проводится проверка.