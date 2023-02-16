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Лента новостей

newtimes.kz Сегодня, 15:00
199
Сегодня, 15:00
199
Фото: newtimes.kz

В Атырау собака покусала восьмилетнего ребёнка

 

В Атырау восьмилетний ребенок пострадал от укусов собаки. Вечером 15 февраля мальчика доставили в травмпункт с рваными ранами на голове и ногах, передает BaigeNews.kz.

По словам очевидцев, на ребенка напала собака. Ребенок находился в состоянии травматического шока, он сразу был госпитализирован в отделение реанимации и интенсивной терапии. 

В полиции сообщили, что по данному факту проводится проверка.

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#животные #дети #Атырау #собака покусала
BaigeNews.kz
Сегодня, 15:00
199
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