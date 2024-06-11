В Атырау на рынке до смерти избили человека

Уличная драка двух мужчин попала на камеры видеонаблюдения. На кадрах видно как агрессивный мужчина жестоко избивает другого, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ДП Атырауской области.

По данному факту возбуждено уголовное дело, ведется расследование.

“Подозреваемый был водворен в ИВС. Потерпевший в результате полученных телесных повреждений скончался в больнице. Назначена судебно-медицинская экспертиза”, - говорится в сообщении.

По словам свидетелей, машина пострадавшего поцарапала другую машину. В результате произошла драка.

Иная информация не подлежит разглашению в интересах следствия.