В Атырау может закрыться единственный завод по производству медицинских шприцев

Фото: Almaty.tv

Владелец предприятия рискует разориться и просит помощи у местных властей. Прекращение работы производства может вызвать дефицит одного из главных медицинских инструментов в регионе, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Almaty.tv.

Этот завод работает 13 лет. Здесь производятся до 160-и миллионов шприцов в год. На предприятии трудятся порядка 160-и человек. Однако последние шесть лет отечественная продукция не пользуется спросом. По словам директора завода, медучреждения покупают шприцы за рубежом из-за разницы в цене. Само предприятие вынуждено работать на экспорт, чтобы сводить концы с концами.

"На сегодняшний день 95% поставки делаем в страны СНГ. Приходится участвовать в тендерах там. Это конечно, в чужой стране очень тяжело. Там есть местные поставщики, местные производители. Нас просто сдвигают. Из-за этого у нас все поставки идут рвано, без какого-либо планирования. И, если руководство страны нам как-то не пойдет на встречу, не поможет, возможно нам придется даже пойти на закрытие", - рассказал директор завода Аслан Кабдуллин.

Впрочем, сейчас ситуация на рынке изменилась. По разным причинам многие дистрибьюторы не принимают заявки на поставку шприцев, из-за чего большой объем закрывает местный завод. Однако если он все же закроется, то в регионе может возникнуть дефицит этой продукции. Местные власти сообщили, что в курсе ситуации, но повлиять на нее не могут.

"Это решаем не мы. Решение таких вопросов остается за компанией СК Фармация и Минздравом. Они должны рассмотреть проблему и принять решение", - сообщил руководитель областного управления общественного здравоохранения Асхан Байдуалиев.

Как отметил руководитель отдела департамента лекарственной политики Минздрава Мейиржан Абдиханулы, о дефиците управление общественного здравоохранения Атырауской области не сообщало.

По его словам, если занять нишу на отечественном рынке не удастся. Возможно предприятие придется закрыть.