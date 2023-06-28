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В Атырау люди с психоневрологическими заболеваниями будут разводить кроликов
Люди с психоневрологическими заболеваниями в Атырау смогут разводить кроликов, а помогать им в этом будут специальные инспеторы по труду, передаёт BaigeNews.kz.
Как отмечают в региональном центре коммуникаций области, подсобное хозяйство по разведению птиц и кроликов открылось при Центре оказания специальных социальных услуг №1. Основное предназначение нового хозяйства, открывшегося в канун Курбан Айта, — трудотерапия для людей с ограниченными возможностями.
"В центре оказания специальных социальных услуг №1 насчитывается порядка 300 услугополучателей. Здесь проходит адаптация к домашним условиям, а также предоставляются социальные услуги по восьми направлениям, в числе которых трудотерапия, которая очень важна для адаптации постояльцев центра. Мы выражаем большую благодарность спонсорам в лице депутата Мажилиса Парламента РК Адиля Жубанова и других граждан региона, благодаря поддержке которых при центре удалось построить подсобное хозяйство по разведению птиц и кроликов и вместе с тем проводить трудотерапию для людей с ограниченными возможностями", – отметила руководитель центра Гульнар Зинеденова.
По её словам, постояльцам центра в ведении подсобного хозяйства будут помогать специальные инструкторы по труду. Ранее с их помощью удалось озеленить территорию центра и получить урожай с имеющегося огорода. На будущее здесь запланировано строительство теплицы.
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