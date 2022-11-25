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  • В Астане задержали криминальных "авторитетов", не поделивших между собой охранный бизнес
polisia.kz Сегодня, 08:57
350
Сегодня, 08:57
350
Фото: polisia.kz

В Астане задержали криминальных "авторитетов", не поделивших между собой охранный бизнес

Подразделениями УБОП в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий в Астане задержан участник преступной группы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Он подозревается в криминальной разборке по переделу сфер влияния в охранной деятельности ночных клубов столицы в апреле 2022 года, где два человека получили огнестрельные дробовые ранения.

Как сообщили в полиции, в рамках другого уголовного дела задержаны лидер преступной группы, а также криминальный "авторитет", которых подозревают в мошенничестве в особо крупном размере.

"Фигуранты обещали покровительство, а также разрешение имущественного спора среди бизнесменов Акмолинской области и убедили оформить как оплату на своих родственников недвижимое имущество – два дома и два коттеджа на территории региона на сумму более 150 миллионов тенге", - говорится в сообщении.

Досудебное расследование по этим уголовным делам продолжается. Все задержанные водворены в изолятор временного содержания, проводится проверка на их причастность к другим преступлениям.

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#задержание #полиция #криминал #Астана
BaigeNews.kz
Сегодня, 08:57
350
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