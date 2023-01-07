В Астане задержали браконьера, охотившегося на уток

Фото: комитет лесного хозяйства и животного мира Минэкологии РК

В Астане задержан браконьер, который застрелил десятки уток, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на комитет лесного хозяйства и животного мира Минэкологии РК.

По данным ведомства, 5 января в Instagram было распространено видео, где говорится о факте браконьерства в накопителе вод вблизи столичной ТЭЦ.

"На сегодня личность одного из участников видео установлена. Им оказался местный житель, личность второго устанавливается. Правоохранительными органами по нарушению природоохранного законодательства принимается процессуальное решение", - сообщили в ведомстве.

Напомним, что срок охоты на уток в Акмолинской области действует с последней субботы августа по 30 ноября.