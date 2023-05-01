В Астане стартовала Менделеевская олимпиада школьников

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С 1 по 6 мая в столице Казахстана проходит 57-я Международная Менделеевская олимпиада школьников по химии. В ней примут участие представители более 20 стран. Среди них Россия, Австрия, Саудовская Аравия, Армения, Израиль, Узбекистан и другие, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу министерства просвещения РК

Отмечается, что состав команд был определён по итогам национальных химических олимпиад. Честь Казахстана защищают 15 ребят.

"Международная Менделеевская олимпиада для школьников по химии на территории нашей страны проводится в четвертый раз. В этом году основные мероприятия пройдут в Астане. В частности, ребята продемонстрируют свои навыки в лабораториях и аудиториях Nazarbayev University, техническое оснащение которого полностью соответствует условиям проведения данной олимпиады", — поделился директор РНПЦ "Дарын" Гаждембек Турсунов.

Олимпиада продлится шесть дней. Всего будет три тура: два теоретических и один практический. Задачи первого тура по сложности соответствуют программе специализированных химических классов. Во втором туре участникам предлагаются задачи более высокого уровня из пяти разделов химии: органической, неорганической, аналитической и физической химии, а также науки о живом.



Практический тур олимпиады продолжительностью в пять часов подразумевает наличие у школьников навыков работы в химической лаборатории: умения выполнять химический анализ веществ и проводить синтез по предложенной методике.

Организаторами олимпиады с принимающей стороны выступает Министерство просвещения Республики Казахстан, с российской стороны — химический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова и Фонд Андрея Мельниченко.

По итогам олимпиады участникам будут вручены сертификаты и памятные подарки, победителям и призерам — дипломы по степеням и медали.

Абсолютному победителю будет вручена премия имени академика Валерия Лунина, учреждённая организаторами соревнования.

Отметим, церемонии открытия и закрытия олимпиады будут транслироваться в прямом эфире на официальной странице в Youtube.