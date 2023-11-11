В Астане стартовал айтыс "Алтын домбыра"

В столице стартовал республиканский айтыс "Алтын домбра", организованный Министерством культуры и информации при поддержке партии "AMANAT". В этом году айтыс посвящен людям труда, тема словесного состязания: "Еңбек – ел ырысы", передаёт BaigeNews.kz.

Выступая на открытии, спикер мажилиса, председатель партии "AMANAT" Ерлан Кошанов напомнил, что глава государства Касым-Жомарт Токаев создает все условия для повышения статуса человека труда. В преддверии Дня Республики президент удостоил государственных наград более 700 передовиков из различных отраслей. Это наглядное уважение к гражданам, которые своим ежедневным честным и упорным трудом укрепляют Независимость страны.

"В этом году айтыс "Алтын домбра" имеет особое значение. Сегодняшнее состязание акынов посвящено людям труда, потому что благополучие страны начинается с труда. Основу государства составляют рядовые рабочие, фермеры, учителя и врачи. Сейчас формируется искреннее уважение общества к ним. Именно говоря о них президент и выдвинул концепцию "Адал азамат", – сказал он.

В свою очередь, известный акын, депутат Мажилиса Аманжол Алтай представил зрителям состав жюри и участников айтыса.

"Айтыс – это почитаемое искусство, которое передавалось в казахском обществе из поколения в поколение. Сегодня в столице собрались известные поэты, которые будут в своих произведениях воспевать человека труда и его особое место в обществе. Желаю всем мастерам словам удачи", – сказал он.

Стоит отметить, что в двухдневном аламан айтысе выступят 16 акынов со всей страны. Имена победителей станут известны уже завтра.