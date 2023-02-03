В Астане сотрудника миграционной службы оштрафовали за взятки и фиктивную прописку

Фото: astana.sud.kz

Астанинский суд огласил приговор в отношении инспектора отдела миграционной службы управления полиции Н. и преподавателя колледжа К., передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сайт столичного суда.

"В период с февраля 2020 по декабрь 2021 года в городе Астана инспектор отдела миграционной службы управления полиции Н. неоднократно совершила мошенничество и получила взятки за незаконные действия, входящие в её служебные полномочия, выраженные в непривлечении к административной ответственности граждан при замене удостоверений личности и за оформление регистрации по месту жительства без письменного согласия и присутствия собственника жилища", — говорится в сообщении.

Как сообщили в суде, вина подсудимых доказана. Смягчающими обстоятельствами признаны наличие у К. пятерых малолетних детей, признание вины, чистосердечное раскаяние, а также беременность Н. Отягчающими обстоятельствами суд признал совершение Н. преступления в условиях чрезвычайного положения и нарушение принятой присяги.

Санкция статей (пункт 4 часть 3 статьи 366, подпункт 2,4 часть 3 статьи 190 УК РК) предусматривает наказание в виде штрафа либо лишения свободы на срок до 12 лет. Однако суд назначил Н. штраф в размере 60-кратной суммы взятки, что составляет 3,3 миллиона тенге. Она также лишена специального звания "капитан полиции".

К. признана виновной в даче взятки (пункт 3 часть 3 статья367 УК РК) и приговорена к штрафу в размере двух третей от 50-кратной суммы взятки, что составляет 500 тысяч тенге.

К. и Н. назначено дополнительное наказание в виде пожизненного лишения права занимать должности на государственной службе.

Приговор не вступил в законную силу.