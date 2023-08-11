В Астане резко выросла активность на рынке жилья, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал Первого кредитного бюро "DATA HUB".

По данным Бюро нацстатистики, в июле количество сделок купли-продажи жилья в столице составило 6,7 тысячи. По сравнению с июнем это больше почти в 1,5 раза, или на 2,2 тысячи. Сейчас показатель находится на максимуме с марта 2022 года.

"Астане удалось обойти по количеству сделок традиционного лидера – Алматы. Причём разрыв в пользу столицы оказался существенным - 1,5 тысячи сделок. Вообще, подобное происходит крайне редко. В последний раз – в сентябре 2022 года", — отметили аналитики ПКБ.

На однокомнатные квартиры пришлось 45,4% всех сделок, заключённых в столице (республиканский показатель – 28,6%). Именно они и внесли основной вклад в положительную динамику, обеспечив 56,2% общего прироста. Сравните: если в июне было продано 1,8 тысячи "однушек", то в июле – 3000.

Рост продаж однокомнатных квартир в столице повлиял на изменение общего расклада. Впервые с февраля продажи "однушек" в целом по стране превысили продажи "двушек".