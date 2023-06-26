В Астане прошёл Filarmonia fest к 25-летию столицы

Фото: пресс-службы Госакадемфилармони им. Е.Рахмадиева

На площади перед столичной филармонией развернулся масштабный Filarmonia fest, приуроченный к 25-летию Астаны, передаёт BaigeNews.kz.

Государственная академическая филармония имени Еркегали Рахмадиева впервые вышла на улицы города – импровизированные концертные площадки появились на набережной реки Есиль и перед зданием городского акимата, где выступили ансамбль народной музыки "Сарыарқа", этно-ансамбль "Қорқыт", ансамбль народного танца "Шалқыма", балет современной хореографии ALEM, Камерный хор, Духовой оркестр, эстрадный вокал, Казахский оркестр, солисты народного пения.

Затем артисты грандиозным музыкальным шествием прошли к площади перед филармонией и под сопровождение песни "Атамекен" в исполнении Симфонического оркестра и солистов выстроились в огромную цифру 25.

На самой площади развернулись детские развлечения - конкурс детского рисунка "Я рисую Музыку" в четырёх номинациях, книжная выставка библиотек города, мастер-классы от артистов филармонии для юных музыкантов: "Ұлт аспаптар әлеміне саяхат" от ансамбля народной музыки "Сарыарқа" и "Путешествие в мир инструментов" от Духового оркестра, где ребята не только узнали тайны музыки, но и смогли разобраться, как рождаются прекрасные звуки и как они складываются в мелодию.

Гала-концерт открыл Государственный струнный квартет имени Газизы Жубановой, продолжилась программа выступлением Симфонического оркестра и солистов классического вокала, а затем публикой завладели веселые песни звезд казахской эстрады. В рамках концерта генеральный директор столичной филармонии Ерлан Дакенов поздравил горожан с Днём столицы, а также вручил памятные награды журналистам, освещающим культурные мероприятия, и участникам конкурса эссе "Филармония – музыкальный магнит столицы".

Проект Filarmonia fest призван объединить общественность вокруг музыкального сердца города. В планах организаторов сделать его ежегодным.