В Астане прошла молодежная конференция по борьбе с изменением климата

В Высшей Школе Государственной Политики Назарбаев Университета провели конференцию, посвященную проблемам изменения климата с участием сельских педагогов и учеников старших классов, передает BaigeNews.kz.

Конференция проходила с 12 по 13 июля в Назарбаев Университете. На конференцию были приглашены ученики старшей школы, где они смогли представить свое видение в решение местных климатических проблем с применением предпринимательских навыков. Для учеников это была возможность поработать в команде, заявить о себе и о своем видении решения экологических проблем своего региона. Свои проектные идеи ученики презентовали 13 июля. Для оценки проектов, обсуждения проблем, и выбора наилучшего проекта были приглашены представители Министерства просвещения Республики Казахстан, Всемирного банка, профессоры Назарбаев Университета, а также главного партнера проекта – Университета Центральной Азии.

Проект "H2O: Storm Water Treatment " от команды из села Оразак Акмолинской области по решению жюри набрал наибольшее количество баллов тем сам став лучшим проектом. Проект победителей направлен на очищение ливневых стоков с целью пополнения запасов воды для дальнейшего использования местными жителями в бытовых нуждах. Всего в конкурсе участвовали три команды, включая две команды из села Бестамак Актюбинской области. Команда Aqua.CL предложила инновационную концепцию по очистке воды с помощью робота, в то время как команда "No-waste technologies in agriculture" презентовала проект по переработке куриного помета в удобрение.

Отметим, что данный проект реализуется в пилотном режиме на территории четырех стран Центральной Азии – Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, и Узбекистан. Проект реализован при помощи Всемирного Банка в рамках программы RESILAND CA+. Основная цель программы – поддержка стран в вопросах реагирования на изменение климата способами, способствующими устойчивому развитию.

Студенты Назарбаев Университета, являющиеся представителями международной молодежной сети по нахождению практических решений проблем устойчивого развития SDSN Youth Kazakhstan, прошли пятимесячную подготовку в качестве инструкторов, изучая науку об изменении климата и основы предпринимательства.

По итогам обучения, в мае текущего года студенты провели 2-дневные тренинги для 65 старшеклассников в селах Оразак и Бестамак. 14 наиболее активных учеников, были приглашены на упомянутую конференцию.