В Астане проходит первый Центрально-Азиатский медиафорум

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В Астане начался первый Центрально-Азиатский медиафорум. В течение двух дней признанные в отрасли эксперты обсудят актуальные вопросы развития медиа и поделятся своими наблюдениями и лучшими практиками в этой сфере, передает BaigeNews.kz. Открыл медиафорум государственный советник Ерлан Карин. Он зачитал приветственное письмо президента Казахстана Касым-Жомарт Токаева.

"В нынешнюю эпоху быстро развивающихся массовых коммуникаций чрезвычайно важен обмен опытом в сфере СМИ и развитие культурно-гуманитарного сотрудничества в регионе. Форум, собравший известных в регионе журналистов, экспертов и медиаменеджеров, является уникальной площадкой для совместного обсуждения профессиональных мнений специалистов. Всесторонняя интеграция государств Центрально-Азиатского региона опирается на богатую историю и общее духовное наследие братских народов. В этом году исполняется 30 лет со дня установления дипломатических отношений между нашими братскими странами. В XXI веке большое символическое значение имеет наш договор о дружественном соседстве и сотрудничестве, направленного на совместное развитие стран Центральной Азии. Верю, что стратегический документ придаст новый импульс укреплению нашего всестороннего партнерства", — говорится в приветствии главы государства.

Организатором медиафорума стало министерство информации и общественного развития. С приветственным словом сегодня выступил также 11-й президент Турции Абдулла Гюль. Он отметил важность демократических реформ, которые внедрил президент Касым-Жомарт Токаев.

"Эти реформы приводят к децентрализации власти, предотвращению монополий, конечно же, обеспечивают участие населения в управлении государством. Более того, они дают возможность международным партнерам развивать сотрудничество в различных отраслях. СМИ, медиа являются голосом народа. Таким образом, мы можем призывать к реформам, которые отражают чаяния людей", — сказал Гюль.

Спикер также сделал акцент на важности территориальной целостности стран в условиях стремительных геополитических изменений.

"Как нам всем известно, мир сейчас развивается в условиях тектонических сдвигов. В этом смысле 2022 был сложным в контексте безопасности и процветания на Евразийском континенте. Это напомнило нам о важности территориальной целостности наших стран и важности суверенитета. Тем не менее эти тектонические сдвиги начались гораздо раньше, и мы начали понимать, что в условиях нового миропорядка нам надо работать комплексно, так как новый миропорядок бросает более сложные вызовы", — отметил он.

По словам экс-президента Турции, в новую эпоху быстро меняются современные формы подачи информации, и это отражается на имидже страны.