В Астане повысят оплату за питание в детских садах

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Столичный акимат планирует повысить оплату за питание в государственных детских садах на 25 процентов, до 20 тысяч 800 тенге, передаёт BaigeNews.kz.

Изменения указаны в проекте постановления "Об утверждении государственного образовательного заказа на дошкольное воспитание и обучение, размера родительской платы в дошкольных организациях города Астаны на 2023 год". Документ опубликован на портале "Открытые НПА".

В пояснительной записке к постановлению говорится, что из-за роста цен на товары и услуги стоимость родительской оплаты за питание в государственных детских садах не покрывает расходы по организации питания. Повышение необходимо для предоставления госсадами сбалансированного питания.

При этом плату за питание в частных дошкольных организациях оставят на прежнем уровне - 20 800 тенге.

Отмечается, что с изменением месячного расчётного показателя в 2023 году будет утверждён государственный образовательный заказ на уровне:

Для общеобразовательных дошкольных организаций - 46 189 тенге (было41 718 тенге); Для мини-центров с полным днём пребывания детей - 46 189 тенге, (было 31 995 тенге); Для специальных дошкольных организации, специальных и инклюзивных групп в общеобразовательных дошкольных организациях - 102 665 тенге (было 91 118 тенге); Для санаторных дошкольных организаций - 89 204 тенге (было 62 040 тенге); Для групп с неполным днём пребывания детей - 20 202 тенге (18 066 тенге).

Постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования и распространяется на отношения, возникшие с 1 января 2023 года.