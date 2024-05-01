Из-за непогоды закрыли ряд трасс в Казахстане

Из-за ухудшения погоды закрыты ряд трасс в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на АО "КазАвтоЖол".

В Акмолинской области для всех видов автотранспорта закрыт участок Астана – граница Павлодарской области на трассе Астана-Ерейментау-Шидерты (км 16-200).

В Павлодарской области для всех видов автотранспорта закрыт участок граница Акмолинской области – посёлок Шидерты на трассе Астана-Ерейментау-Шидерты (км 200-254).

По данным РГП "Казгидромет", 1 мая на большей части Казахстана пройдут дожди, на севере, востоке, в центре даже будет снег. По республике ожидается усиление ветра, гроза, на юге, юго-востоке, в центре – град, на юге, юго-востоке – шквал, на юго-западе, юге, западе пыльная буря, на севере – туман.

Ночью в Северо-Казахстанской области, на западе, севере Акмолинской, Костанайской, северо-западе Актюбинской, на востоке, юге Павлодарской областях, на севере в области Улытау ожидаются заморозки 1-6 градусов.