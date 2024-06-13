В Астане подросток на спор решил переплыть Есиль и утонул
Сегодня, 11:29
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Сегодня, 11:29Сегодня, 11:29
442Фото: 1obl.ru
12 июня в Астане на реке Есиль утонул подросток 2007 года рождения, передаёт BaigeNews. Юноши поспорили переплыть реку с одной стороны на другую. Однако история закончилась утоплением подростка.
"В 19:02 ч. спасатели Оперативно-спасательного отряда ДЧС г. Астаны извлекли тело подростка из воды", - говорится в сообщении ведомства.
ДЧС столицы напоминает гражданам о соблюдении безопасности на водоемах.
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