В Астане подросток на спор решил переплыть Есиль и утонул

12 июня в Астане на реке Есиль утонул подросток 2007 года рождения, передаёт BaigeNews. Юноши поспорили переплыть реку с одной стороны на другую. Однако история закончилась утоплением подростка.

"В 19:02 ч. спасатели Оперативно-спасательного отряда ДЧС г. Астаны извлекли тело подростка из воды", - говорится в сообщении ведомства.

ДЧС столицы напоминает гражданам о соблюдении безопасности на водоемах.