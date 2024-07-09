В Астане перекроют ещё один участок улицы
Сегодня, 17:18
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Сегодня, 17:18Сегодня, 17:18
174Фото: baigenews.kz
Столичное Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры проводит работы по среднему ремонту дорожного полотна по улице, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на официальный сайт акимата Астаны.
"В этой связи с 9 по 14 июля текущего года будет полностью перекрыт участок улицы Шалколде от улицы Шарбакты до улицы Бакена Серикбаева", - говорится в сообщении.
Жителей и гостей столицы просят заранее планировать свой маршрут в целях исключения заторов на дорогах города.