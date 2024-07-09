В Астане перекроют ещё один участок улицы

Столичное Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры проводит работы по среднему ремонту дорожного полотна по улице, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на официальный сайт акимата Астаны.

"В этой связи с 9 по 14 июля текущего года будет полностью перекрыт участок улицы Шалколде от улицы Шарбакты до улицы Бакена Серикбаева", - говорится в сообщении.

Жителей и гостей столицы просят заранее планировать свой маршрут в целях исключения заторов на дорогах города.