В Астане перекроют еще один участок улицы

Участок от улицы Бараева до улицы Амман будет перекрыт в Астане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

"Работы по укладке верхнего слоя дорожного полотна проведут по улице Ж.Ташенова на участке от улицы А.Бараева до улицы Амман. Так, по данным Управления транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны, 12-15 июля текущего года вышеуказанный перекресток будет частично перекрыт", - говорится в сообщении.

Жителей и гостей столицы просим заранее планировать свой маршрут в целях исключения заторов на дорогах города.