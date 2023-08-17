В Астане переименуют ряд улиц

В маслихате Астаны прошли публичные слушания по вопросам присвоения наименований и переименования некоторых составных частей города, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Казинформ".

Соответствующие предложения внесла городская ономастическая комиссия.

В Нуринском районе проектной улице Е108 предлагается присвоить имя венгерского поэта Шандора Петефи, а проектную улицу Е13 хотят назвать в честь государственного и общественного деятеля, первого профессионального дипломата-казаха Назира Торекулулы.

Проектной улице Е29 предлагается присвоить имя композитора-домбриста, одного из основателей школы шертпе Таттимбета. Ранее именем Таттимбета называлась улица в Сарыаркинском районе, но теперь она застроена многоэтажными домами.

Проектную улицу Е33 предлагается назвать в честь общего для тюркских народов мыслителя, поэта Коркыта Ата. Прежде улица Коркыта была в Байконурском районе, но теперь она также застроена и сократилась до 50 метров.

В Есильском районе проектной улице №28/1 хотят присвоить название центральной части территории современной Турции – Анадолу.

Проектной улице №29/1 и безымянной улице, начинающейся от улицы Туркестан и заканчивающейся на проспекте Улы Дала, предлагается присвоить имя государственного деятеля Нурлана Балгимбаева.

В Байконырском районе, по поручению главы государства, предлагается назвать "Парком журналистов" безымянный парк на улице имени газеты "Егемен Қазақстан".

Проспекту аль-Фараби, расположенному в Байконырском и Алматинском районах, предлагается вернуть прежнее название Акжол. Это связано с тем, что в прошлом году имя аль-Фараби было присвоено улице №38 в Есильском районе.

В Есильском районе предлагается вернуть улице Сабита Муканова прежнее название Шубартау – населённого пункта в ВКО.

В Алматинском районе предлагается назвать бывшую улицу Гейдара Алиева именем поэта, переводчика, литературоведа, детского писателя, заслуженного писателя Казахстана Музафара Алимбаева.

Проектную улицу А40 предлагается назвать в честь поэта, лауреата государственной премии РК Сырбая Мауленова.

Проектной улице А564 предлагается присвоить имя основоположника казахского искусства мультипликации, художника, кинорежиссёра, профессора Амена Кайдарова.

Проектную улицу А30 предлагается назвать именем известного писателя-драматурга, лауреата государственной премии РК Оралхана Бокея.

Также предлагается назвать топонимами несколько проектных улиц в индустриальном парке. В настоящее время в связи с отсутствием названий у проектных улиц в этом районе в карту внесены имена Уильяма Шекспира, Леонардо да Винчи и других. Жители считают, что это действительно названия данных улиц. Поэтому было принято решение назвать эти улицы топонимами.

Например, присвоить проектным улицам:

№101 - название ущелья в Актюбинской области Буйрат;

А139 – название села в Жетысуской области Актекше;

А184 – название старого пути кочевий в Карагандинской области и на юго-востоке Каспийского моря "Кендирли";

А185 – название реки в Карагандинской области Кенсаз;

А187 – название населённого пункта в ЗКО и самого крупного нефтегазового месторождения Карашыганак;

А206 – название ущелья в Алматинских горах Кимасар;

А207 – название горы в Центральном Казахстане Койтас;

А208 – название населённых пунктов в Акмолинской, Актюбинской, Жамбылской областях Тасоткель;

А344 – название реки в ВКО Маймекен.