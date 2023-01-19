В Астане переименуют ряд улиц

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Несколько улиц в столице назовут в честь известных общественных деятелей и представителей казахстанской культуры. Об этом сообщил руководитель городского управления развития языков и архивного дела Астаны Сакен Есиркеп, передаёт BaigeNews.kz

"В частности, о присвоении: улице с проектным названием А-23 — имени участника Второй мировой войны, писателя-фронтовика, известного журналиста Аскера Набиева; улице А-24 — лауреата Государственной премии Казахстана Сырбая Мауленова; улице Е-12 — Героя Советского Союза Маншук Маметовой; улице Е-20 — академика Национальной академии наук Шапыка Шокина; улице Е-753 — известного государственного и общественного деятеля, историка, врача, профессора Санжара Асфендиярова; улице №187 — известного представителя детской литературы, писателя-классика Бердыбека Сокпактаева; улице №189 — выходца из казахской степи султана Бейбарса, правившего Египтом", — сказал Есиркеп на заседании маслихата.

Помимо этого, участники встречи предложили объединить улицы №23-16 и проспект Магжана Жумабаева. Бывшую улицу Маншук Маметовой в правобережной части столицы предложено назвать Карамерген. Улицу Бухар Жырау планируют переименовать в честь Гейдара Алиева.