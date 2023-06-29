В Астане не будет праздничного салюта на День города

Фото: travelask.ru

В этом году салюта на день города не будет, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу акимата столицы.

Однако к 25-летию города планируется провести более 100 мероприятий. Порядка 90 из них - бесплатные для всех горожан и гостей столицы.

Кроме того, в праздничные дни также состоится открытие ряда социальных объектов, в том числе Дворца школьников, физкультурно-оздоровительного комплекса, дворов, общественных пространств, вручение дольщикам ключей от квартир и многое другое.