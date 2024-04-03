Управление охраны окружающей среды и природопользования Астаны объявило о начале весеннего тура по дератизации, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сайт акимата.

Обработке подлежат частный сектор и открытые территории.

Жители частного сектора будут получать специальные ядоприманки бесплатно. На месте будет проводиться инструктаж безопасности.

Дератизацию проведут трижды в каждом жилом массиве. Планируется обработка более 28 тысяч домов.

ядовитые приманки разложат в парках, поймах рек, каналов, водоёмов, на кладбищах. Площадь обрабатываемых открытых территорий составит 3 264 гектара.

"Дератизация проводится с использованием зерновых ядоприманок, включающих в себя препараты Бромадиолон и Бродефор, разрешенные к применению в РК. Такие мероприятия необходимы для снижения численности грызунов и предупреждения распространения особо опасных инфекционных заболеваний", - отметили в акимате.

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