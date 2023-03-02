В Астане начали обучать пресс-секретарей госорганов, как работать со СМИ

Фото: МИОР

В Астане проходит семинар для пресс-секретарей государственных органов, организованный министерством информации и общественного развития, передаёт BaigeNews.kz.

Целью семинара является повышение квалификации и развитие профессиональных навыков пресс-секретарей государственных органов.

На церемонии открытия мероприятия заместитель руководителя администрации президента РК – пресс-секретарь президента Руслан Желдибай пожелал участникам успехов и отметил приоритетные направления и важность работы пресс-служб.

С приветственным словом выступил министр информации и общественного развития Дархан Кыдырали.

"По инициативе министерства информации и общественного развития на базе Казахстанского института общественного развития был открыт центр "MediaLab". Хочу отметить, что одной из целей этого центра является повышение квалификации специалистов в сфере медиа. Сегодняшний семинар – первый проект этого центра. Медиасфера – это облик общества. Ваши заслуги сформировали репутацию государства и имидж государственного служащего. Поэтому постоянно совершенствоваться с профессиональной и духовной точки зрения должно быть вопросом, не выпадающим из нашей повестки дня", - сказал глава МИОР.

Основной миссией государственных органов должно быть служение народу. Такое мнение выразил председатель правления университета КАЗГЮУ имени М.С. Нарикбаева Талгат Нарикбаев.

"Главная миссия нашего университета – служить обществу, предоставляя качественное и доступное образование. Я думаю, что миссией государственных органов также должно быть служение народу. Сейчас мы замечаем, что в обществе есть спрос на пресс-секретарей и специалистов по связям с общественностью. Соответственно, в будущем для этих специалистов будет проводиться специальное обучение. В дальнейшем мы намерены открыть курсы", - сказал Талгат Нарикбаев.

В течение двух дней известные казахстанские журналисты и медиаэксперты обсудят методы совершенствования работы пресс-служб, способы налаживания коммуникаций между государственными органами и общественностью, изучат технологию спичрайтинга, создание пресс-стратегии и работы с текстом, формирование имиджа руководства и компетентных органов.