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В Астане начали обучать пресс-секретарей госорганов, как работать со СМИ
В Астане проходит семинар для пресс-секретарей государственных органов, организованный министерством информации и общественного развития, передаёт BaigeNews.kz.
Целью семинара является повышение квалификации и развитие профессиональных навыков пресс-секретарей государственных органов.
На церемонии открытия мероприятия заместитель руководителя администрации президента РК – пресс-секретарь президента Руслан Желдибай пожелал участникам успехов и отметил приоритетные направления и важность работы пресс-служб.
С приветственным словом выступил министр информации и общественного развития Дархан Кыдырали.
"По инициативе министерства информации и общественного развития на базе Казахстанского института общественного развития был открыт центр "MediaLab". Хочу отметить, что одной из целей этого центра является повышение квалификации специалистов в сфере медиа. Сегодняшний семинар – первый проект этого центра. Медиасфера – это облик общества. Ваши заслуги сформировали репутацию государства и имидж государственного служащего. Поэтому постоянно совершенствоваться с профессиональной и духовной точки зрения должно быть вопросом, не выпадающим из нашей повестки дня", - сказал глава МИОР.
Основной миссией государственных органов должно быть служение народу. Такое мнение выразил председатель правления университета КАЗГЮУ имени М.С. Нарикбаева Талгат Нарикбаев.
"Главная миссия нашего университета – служить обществу, предоставляя качественное и доступное образование. Я думаю, что миссией государственных органов также должно быть служение народу. Сейчас мы замечаем, что в обществе есть спрос на пресс-секретарей и специалистов по связям с общественностью. Соответственно, в будущем для этих специалистов будет проводиться специальное обучение. В дальнейшем мы намерены открыть курсы", - сказал Талгат Нарикбаев.
В течение двух дней известные казахстанские журналисты и медиаэксперты обсудят методы совершенствования работы пресс-служб, способы налаживания коммуникаций между государственными органами и общественностью, изучат технологию спичрайтинга, создание пресс-стратегии и работы с текстом, формирование имиджа руководства и компетентных органов.
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