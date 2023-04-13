- 13 женщин обвинили Жерара Депардье в домогательствах 12:22 86
- Алматинский адвокат сообщил о первом выигранном в КС уголовном деле 11:46 281
- На КТК остановили перевалку казахстанской нефти 11:24 229
- В Астане мошенник сдавал квартиру, которую сам же арендовал 11:12 303
- 350 кг лекарств пытались нелегально завести в Казахстан из Индии 10:56 289
- Токаев назначил новых зампредов КНБ 10:46 462
- Семь из десяти интернет-мошенников в Казахстане уходят от наказания 10:30 290
- Более 150 тысяч казахстанцев нашли работу в рамках Нацпроекта по предпринимательству 10:11 601
- На 80% за месяц вырос объём маркированной обуви в Казахстане 09:47 305
- Преступную схему в ТОО "Богатырь Көмір" организовали руководители среднего звена 09:33 465
- В Усть-Каменогорске намерены реанимировать завод "Азия Авто" 09:16 407
- ООН выпустила фильм о восстановлении популяции сайгаков в Казахстане 08:56 376
- "Красотка": Елена Рыбакина привела в восторг фанатов, приехав в Астану 08:42 692
- Правительство обязало "Самрук-Казына" перечислять не менее 7% от прибыли в "Қазақстан халқына" 08:15 353
- Власти Японии объявили эвакуацию из-за запуска ракеты КНДР 07:45 410
- Жительницу ВКО арестовали за мат в больнице 07:25 461
- Эксперимент по имитации полёта в космос запустили в Астане 06:33 545
- 2GIS начинает тестирование сервиса на казахском языке 05:44 465
- Подозреваемого в мошенничестве с визами в США установили в Алматы 04:53 531
- Протез ноги для 12-летнего алматинца приобрёл фонд "Қазақстан халқына" 03:18 459
- Китай готов построить логистический парк и сухопутный порт в Алматинской области 02:31 564
- Возобновляется курсирование поезда Алматы — Саратов 01:09 659
- Провайдеров в РК будут наказывать за расхождение заявленной и фактической скорости интернета 00:20 527
- В спецЦОНе Костаная приостановили приём экзамена на получение водительских прав 12.04.2023 806
- Казахстан выиграл третью золотую медаль на чемпионате Азии по борьбе 12.04.2023 657
- Управляющий делами президента встретился с коллективами подведомственных предпрятий 12.04.2023 735
- Новый план развития машиностроения разрабатывают в Казахстане 12.04.2023 580
- Преступная группа “экзаменовала” будущих водителей в Костанае 12.04.2023 581
- Первый в истории рейс из Шымкента в Дели откроют в мае 12.04.2023 761
- Медики отравились на ауызашаре в Актау 12.04.2023 597
- Приказ Минэнерго о предельных розничных ценах на топливо вступил в силу в Казахстане 12.04.2023 589
- Передачу осуждённых граждан Казахстана обсудили в Пекине 12.04.2023 737
- Ноу-хау костанайского школьника по утилизации сигаретных фильтров оценили за рубежом 12.04.2023 1064
- Схрон с боеприпасами обнаружили у военного полигона в области Жетысу 12.04.2023 593
- Скандальная больница в Щучинске: пациент обвинил врачей в ампутации ноги 12.04.2023 2847
- В Минобороны прокомментировали пуск ракеты из России в сторону Казахстана 12.04.2023 740
- Снегопад, метель и гололёд прогнозируют синоптики в Астане 12.04.2023 611
- Арест вице-министра Усерова: в Антикоре сообщили, в чём подозревают чиновника 12.04.2023 704
- Россия нанесла удар ракетой по условной цели на полигоне Сары-Шаган в Казахстане 12.04.2023 892
- Более 40 тысяч фермеров пострадают от безответственного решения Минсельхоза - депутат о Gosagro.kz 12.04.2023 777
- Под домашний арест отправили вице-министра национальной экономики РК Ильяса Усерова 12.04.2023 642
- Казахстан и Китай взаимно введут безвизовый режим 12.04.2023 778
- Мухтара Тайжана арестовали в Алматы 12.04.2023 2012
- Что ожидают казахстанские учёные от Нацсовета по науке и технологиям, рассказала профессор 12.04.2023 603
- Обезглавленное тело женщины нашли в Алматы 12.04.2023 2115
- О развитии отечественной и мировой науки рассказал казахстанский учёный из Парижа 12.04.2023 611
- Снежные барсы попали в фотоловушку в Алматинской области 12.04.2023 943
- Каждый третий брак в Казахстане заканчивается разводом 12.04.2023 603
- Гей-пропагандой в частных школах Астаны и Алматы озаботился депутат Назаров 12.04.2023 925
- Учебный центр "КаздорНИИ" перешел на современные бизнес-процессы 12.04.2023 562
- Масштабный ремонт дорог проведут в Усть-Каменогорске 12.04.2023 736
- Депутаты предлагают запретить TikTok в Казахстане 12.04.2023 840
- В честь Аскара Забикулина назовут пожарную часть в Астане 12.04.2023 599
- Токаев предложил обратить внимание на академиков, не имеющих отношения к науке 12.04.2023 631
- Учёные вынуждены довольствоваться низкими зарплатами - президент РК 12.04.2023 966
- Псевдоучёные рассматривают госфинансирование науки как "бесплатную кормушку" — Токаев 12.04.2023 792
- Более 500 млн тенге привлекли ученые в ходе презентации проектов в Астане 12.04.2023 792
- Необходимо убеждать предпринимателей вкладываться в науку - глава государства 12.04.2023 759
- Заменить АСП на единое детское пособие предлагают в мажилисе 12.04.2023 674
- Мы критически отстаём в наиболее передовых отраслях науки - Токаев 12.04.2023 583
- Касым-Жомарт Токаев высказался об искусственном интеллекте 12.04.2023 626
- Токаев проводит заседание Национального совета по науке и технологиям в Астане 12.04.2023 844
- Зарплата спортивных судей выросла на 62,5% в Казахстане 12.04.2023 600
- Как устроена система грантового финансирования науки в Казахстане 12.04.2023 614
- Мемориальную доску установили погибшему пожарному из Астаны Аскару Забикулину 12.04.2023 651
- "Это системная проблема" — Перуашев о причинах недовольства митингующих нефтяников 12.04.2023 860
- Золотовалютные резервы Казахстана выросли до 36,1 млрд долларов 12.04.2023 656
- Даты последнего звонка и экзаменов в школах назвали в Минпросвещения 12.04.2023 869
- Авиабилеты подорожали в Казахстане на треть 12.04.2023 633
- Разрешить продажу почек для трансплантации предложили в мажилисе 12.04.2023 933
- "Эпоха дешевых энергоносителей в Казахстане закончилась": Олжас Байдильдинов о ценах на бензин 12.04.2023 684
- Видеонаблюдение разрешили вести в медкабинетах забора крови 12.04.2023 626
- 5G устарел: проект казахстанского учёного обещает "революцию" в системе беспроводной связи 12.04.2023 792
- Создатель вакцины QazVac возглавила Национальную академию наук Казахстана 12.04.2023 1132
- Председатель Совета молодых учёных Казахстана рассказал о помощи государства и центре биотехнологий 12.04.2023 891
- Подробности дела "сепаратистов" в СКО сообщили в Генпрокуратуре 12.04.2023 937
- Электронные медицинские книжки появятся в Казахстане 12.04.2023 781
- Не считаю своих детей виновными - Жигули Дайрабаев прокомментировал приговор сыновьям 12.04.2023 931
- Ликвидирован крупный канал сбыта огнестрельного оружия - КНБ 12.04.2023 779
- "Полиция действовала в рамках закона" – Генпрокуратура 12.04.2023 680
В Астане мошенник сдавал квартиру, которую сам же арендовал
Районный суд Есильского района Астаны приговорил казахстанца к четырём годам лишения свободы за сдачу квартиры, владельцем которой он не является, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сайт столичного суда.
Как выяснилось в ходе следствия, мужчина арендовал в Астане квартиру. Сделал фотографии и, представившись риэлтором, разместил их на сайте объявлений о сдаче недвижимости.
Известно, что он оформил договор на аренду квартиры и получил оплату за услуги в размере 1,7 миллиона тенге от шести человек. В суде мужчина вину по предъявленному обвинению не признал. Но слова потерпевших подтвердились показаниями свидетелей, копиями договоров аренды, скриншотами переписок и другими материалами уголовного дела.
"Приговором суда О. признан виновным в совершении мошенничества и приговорен к четырём годам лишения свободы. Гражданские иски потерпевших удовлетворены в полном объёме. Приговор суда не вступил в законную силу", — говорится в сообщении суда.
-
Trend news
- Россия нанесла удар ракетой по условной цели на полигоне Сары-Шаган в Казахстане 12.04.2023 888
- Казахстан и Китай взаимно введут безвизовый режим 12.04.2023 773
- Гей-пропагандой в частных школах Астаны и Алматы озаботился депутат Назаров 12.04.2023 923
- Депутаты предлагают запретить TikTok в Казахстане 12.04.2023 837
- Подробности дела "сепаратистов" в СКО сообщили в Генпрокуратуре 12.04.2023 933
- Ликвидирован крупный канал сбыта огнестрельного оружия - КНБ 12.04.2023 776
- Более 120 митингующих жанаозенцев задержали в Астане – Генпрокуратура 12.04.2023 874
- Митинговавших в Астане нефтяников из Жанаозена отправят домой 12.04.2023 1186
- Подросток скончался в интернате Семея 11.04.2023 976
- Россиянам запретят выезд за границу после получения повесток из военкомата 11.04.2023 1143
- Бывший вице-министр здравоохранения пожаловался, что не может оплатить продукты 11.04.2023 1099
- С собравшимися у здания Минэнерго нефтяниками провели переговоры представители КМГ 11.04.2023 918
- Казахстан намерен отсудить 16,5 млрд долларов у операторов Кашагана и Карачаганака 11.04.2023 921
- Далай-лама извинился перед мальчиком, которому предложил пососать язык - СМИ 11.04.2023 1098
- В подпольном казино в Ираке задержали 20 казахстанцев 10.04.2023 1511
- В чем обвиняются двое сбежавших из аэропорта в Корее казахстанцев, рассказали в МИД 10.04.2023 932
- "Угрожали ножом" - о вымогательстве 5 миллионов тенге заявил житель Туркестанской области 10.04.2023 864
- Топ-менеджер оператора РОП Руслан Шамшиев был убит — Санжар Бокаев 10.04.2023 9876
- Фермеры преувеличивали размеры своих земель для получения сверхсубсидий - Карашукеев 10.04.2023 1067
- Подопечная Дана Балана на шоу "Голос Украины" Индира Едильбаева выходит замуж 10.04.2023 1144
- Подозреваемого в попытке убить бывшую жену задержали в ЗКО 09.04.2023 1079
- Скончалась ещё одна пострадавшая от наезда автобуса в Шымкенте 09.04.2023 1572
- Укладывала детей спать подзатыльниками: в Павлодаре уволили воспитателя 09.04.2023 1435
- Автобус сбил шестерых: кондукторов в Шымкенте возвращать не планируют 09.04.2023 2384
- Родившаяся в Астане американка разыскивает биологических родителей 09.04.2023 1687
- Космический блокбастер: вышел новый клип Димаша Кудайбергена 09.04.2023 1596
- Автобус сбил шестерых: подробности жуткого ДТП рассказали в полиции Шымкента 08.04.2023 4887
- Димаш Кудайберген появился в компании эффектной грузинской певицы 08.04.2023 2916
- Бывшего подполковника полиции осудили за взятку в Мангистау 08.04.2023 1215
- Полиция устроила погоню за водителем строительного крана в Павлодаре 08.04.2023 1400
- В Уральске "заминировали" редакцию областного СМИ 08.04.2023 1171
- Головкин отмечает 41-й день рождения 08.04.2023 1108
- Димаш Кудайберген проанонсировал свой клип на музыку 16-летнего брата 08.04.2023 6014
- Нацбанк сохранил базовую ставку на уровне 16,75% 07.04.2023 1037
- Коммерческие помещения аэропорта Алматы вернули в госсобственность 07.04.2023 1132
- Депутат Каракат Абден больше не думает вводить налог за брак с иностранцем 06.04.2023 1477
- Няню подозревают в убийстве двухлетнего ребёнка в Алматинской области 06.04.2023 1423
- Приговор Боранбаеву: что станет с футбольным клубом "Кайрат" 06.04.2023 2095
- "Kazakhmys Energy" оштрафовали на 2,7 млн тенге за нарушение закона 06.04.2023 1109
- Дикому Арману продлили арест ещё на два месяца 06.04.2023 1367
- Казахстанские банки предупредили о новом виде мошенничества 06.04.2023 1391
- Астанчанка осуждена за убийство любовницы мужа 06.04.2023 2218
- Арестуют ли Путина при визите в Казахстан, ответили в МИД РК 05.04.2023 7777
- Новое видео с сыном Даулета Турлыханова распространяется в соцсетях 05.04.2023 9449
- "Необходимо пересмотреть уголовные дела Маргулана Боранбаева и Даната Намазбаева" - депутат 05.04.2023 1844
- Серик Кудебаев мог сбежать через горы - глава Погранслужбы КНБ 05.04.2023 1432
- В Казахстане нужно ужесточить закон о сепаратизме – депутат 05.04.2023 1603
- Побег Кудебаева: Казахстан отправил запрос погранслужбе Кыргызстана 05.04.2023 1413
- Слить компромат в интернет угрожал астанчанин и вымогал деньги у знакомого 05.04.2023 3616
- Более 50 должностных лиц наказали за незаконные госзакупки в Туркестанской области 05.04.2023 1340
- В Шымкенте чиновники систематически брали взятки у владельцев частных детсадов 04.04.2023 1541
- Главу отдела полиции в Актобе заподозрили в коррупции 04.04.2023 2088
- Обвиняемый в хищении экс-глава ТЭЦ Тараза подался в бега 04.04.2023 1586
- Пострадавшие от побоев юристы хотят взыскать с сына мажилисмена 25 млн тенге 04.04.2023 1580
- Гражданка Узбекистана продала своих детей в Казахстане 03.04.2023 1560
- Мужа Байзаковой "застукали" с бывшей: в сети появилось видео 03.04.2023 26785
- 37 фактов торговли людьми: для каких целей держали "рабов" в Казахстане 03.04.2023 2608
- Полиция фиктивно раскрыла убийство, сделав подозреваемым умершего мужчину 03.04.2023 1640
- Экс-глава ДП Алматинской области сбежал из Казахстана 03.04.2023 1805
- Экспедитора ограбили в ЗКО на 1,8 млн тенге 03.04.2023 1429
- Осужденный на 12 лет экс-министр обороны Мурат Бектанов подал на апелляцию 02.04.2023 2215
- "Народный совет трудящихся" из Петропавловска извинился перед казахстанцами 02.04.2023 13572
- Экс-аким Шымкента пословицей опроверг роман с бывшей любовницей Болата Назарбаева 02.04.2023 19652
- Губернатор Астраханской области приехал в Казахстан на мотоцикле 02.04.2023 2303
- Сломавшему нос журналистке жителю Атырау вынесли приговор 01.04.2023 1786
- Не выходя из колонии: заключённый обманул казахстанцев на 25 миллионов тенге 01.04.2023 15560
- Какое имущество конфисковали у Кайрата Боранбаева 31.03.2023 2472
- Бизнесмены давали взятки аудиторам за пересмотр итогов конкурсов госзакупок в Астане 31.03.2023 2003
- "Я готов возвратить доход" - Боранбаев произнёс последнее слово в суде 31.03.2023 13183
- Безработные устроили голодовку в Мангистауской области 30.03.2023 1705
- Восьмилетнего мальчика изнасиловали подростки в Алматинской области 30.03.2023 2212
- Побег из Инчхона: казахстанцу грозит до 15 лет тюрьмы 30.03.2023 1869
- "Муж радует" - Ерке Есмахан похвасталась роскошными подарками 30.03.2023 2163
- "Ерболат Досаев - интересный кандидат" - глава партии Respublica о должности премьера 30.03.2023 1999
- "Это правительство не справится с задачей" - депутаты о назначении Смаилова 30.03.2023 2658
- В Астане людям с инвалидностью незаконно начисляли налоги — Генпрокуратура 30.03.2023 1910
- Экс-аким Кентау Рашид Аюпов сидит в СИЗО 30.03.2023 3768
- Ночная резня в Актобе: полицию вызвала раненая девочка 30.03.2023 7509
- Осуждённый нарисовал портрет рэпера Raim и Ерке Есмахан 30.03.2023 1775
- Imanbek пожертвовал на благотворительность свой "золотой диск" 30.03.2023 20393
-
- Токаев назначил новых зампредов КНБ 10:46 453
- Учёные вынуждены довольствоваться низкими зарплатами - президент РК 12.04.2023 962
- Необходимо убеждать предпринимателей вкладываться в науку - глава государства 12.04.2023 757
- Мы критически отстаём в наиболее передовых отраслях науки - Токаев 12.04.2023 581
- Токаев проводит заседание Национального совета по науке и технологиям в Астане 12.04.2023 841
- Создатель вакцины QazVac возглавила Национальную академию наук Казахстана 12.04.2023 1130
- Как прошла встреча глав МИД Казахстана и России в Москве 11.04.2023 953
- Президенты Казахстана и Азербайджана посетили МФЦА "Астана" 10.04.2023 930
- Президенты Казахстана и Азербайджана торжественно открыли улицу имени Гейдара Алиева в центре Астаны 10.04.2023 980
- Какие документы подписали по итогам переговоров Касым-Жомарт Токаев и Ильхам Алиев 10.04.2023 993
- "Мы настроены на нормализацию и по окончании второй карабахской войны" - Алиев поблагодарил Токаева 10.04.2023 920
- Мы уделили внимание наращиванию сотрудничества в области энергетики – Токаев об итогах встречи с Алиевым 10.04.2023 868
- Токаев прокомментировал напряжённые отношения Азербайджана и Армении 10.04.2023 986
- К 100-летию Гейдара Алиева в Казахстане проведут ряд мероприятий 10.04.2023 964
- Главы МИД Казахстана и России проведут переговоры 10.04.2023 908
- Ильхам Алиев пригласил Касым-Жомарта Токаева на открытие центра Курмангазы 10.04.2023 914
- Азербайджан для нас братское и близкое государство - Токаев 10.04.2023 1051
- Глава государства принял президента Азербайджана Ильхама Алиева 10.04.2023 865
- Казахстан снял запрет на экспорт лука и ввёл квоты на вывоз 08.04.2023 1286
- Спекуляции на АЗС и "придерживание" топлива на нефтебазах обсудили в Правительстве 08.04.2023 1149
- Казахстанцев предупредили об ответственности за несанкционированные митинги 08.04.2023 1106
- "Прикаспийские братья": как развиваются отношения между Казахстаном и Азербайджаном 08.04.2023 1472
- В Акорде провели ауызашар от имени Касым-Жомарта Токаева 07.04.2023 1292
- Токаев поздравил ВОЗ с 75-летием 07.04.2023 1007
- Токаев принял Верховного муфтия Казахстана 06.04.2023 1098
- Токаев принял верительные грамоты у послов ряда государств 06.04.2023 1128
- Спецпредставитель президента Франции передала Токаеву послание от Макрона 06.04.2023 1165
- Меры по повышению эффективности разработки месторождений обсудили в правительстве 06.04.2023 1287
- Токаев подписал закон о цифровизации госуслуг в сфере земельных отношений 05.04.2023 1394
- Антикор возместил ущерб на 108 миллиардов тенге - Токаев 05.04.2023 1377
- Асхат Жумагали возглавил Антикор 05.04.2023 1529
- Казахстан войдёт в число крупнейших поставщиков нефти в мире – Токаев 04.04.2023 1491
- Гани Бейсембаев сохранил должность главы Минпросвещения 04.04.2023 1325
- Саясат Нурбек сохранил должность министра науки и высшего образования 04.04.2023 1299
- Бывший глава "Самрук-Казына" стал министром энергетики Казахстана 04.04.2023 1546
- Болат Акчулаков стал советником президента 04.04.2023 1302
- Министром юстиции РК стал Азамат Ескараев 04.04.2023 1387
- Токаев назначил министра национальной экономики 04.04.2023 1183
- Токаев подписал закон о создании филиалов российских вузов в Казахстане 03.04.2023 1504
- Подписано соглашение о купле-продаже части доли РФ в уставном капитале ЕАБР 03.04.2023 1588
- Назначен директор Службы внешней разведки РК 03.04.2023 1613
- Алтай Кульгинов и Ерулан Жамаубаев получили должности в новом правительстве 03.04.2023 1495
- Растущий спрос на топливо: почему возникает дефицит ГСМ в Казахстане? 03.04.2023 1308
- В Костанае построят новый завод по производству автомобилей Kia 03.04.2023 1712
- Серик Жумангарин сохранил кресло в правительстве РК 03.04.2023 1461
- Назначен первый вице-премьер РК 03.04.2023 1278
- Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына" возглавил Нурлан Жакупов 03.04.2023 1471
- Президент освободил от должности главу Антикора 03.04.2023 3460
- Токаев назначил главу МИД и министра обороны 03.04.2023 1859
- Спецпредставитель президента Франции посетит Казахстан 31.03.2023 1512
- Токаев получил поздравления с Наурызом от президентов ряда государств 31.03.2023 1619
- Лидеры государств поздравили Токаева и казахстанцев с началом священного месяца Рамазан 30.03.2023 1797
- Эрдоган направил Токаеву благодарственное письмо 30.03.2023 1556
- Усилить контроль за расходованием средств поручил президент 30.03.2023 1682
- Секретари советов безопасности государств-членов ШОС встретятся в Казахстане 29.03.2023 1822
- Кандидатуру нового премьер-министра предложит партия Amanat 29.03.2023 1839
- Не препятствовать доступу адвокатов к материалам уголовных дел поручил глава государства 29.03.2023 1713
- "Я гарантирую вам всемерную поддержку" - президент обратился к предпринимателям 29.03.2023 1594
- В Астане началось заседание первой сессии нового парламента 29.03.2023 1830
- Токаев подписал изменения в закон о республиканском бюджете на 2023-2025 годы 28.03.2023 1840
- Мади Такиева освободили от должности в администрации президента Казахстана 28.03.2023 2011
- Назначен новый вице-министр финансов РК 28.03.2023 2163
- Токаев созвал первую сессию парламента восьмого созыва 27.03.2023 1888
- Токаев принял секретаря парткома КПК Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР 27.03.2023 1940
- Токаев обсудил с главой "Газпрома" новые совместные проекты 24.03.2023 2089
- "Я не строю из себя звезду" - Димаш пообщался с фанатами на казахском языке 24.03.2023 2938
- Токаев принял управляющего МФЦА 24.03.2023 1825
- Токаев назначил новых послов Казахстана в Румынии и Словении 24.03.2023 2176
- Утверждена Информационная доктрина РК 20.03.2023 2255
- Токаев подписал Закон, касающийся госслужащих. Что изменится? 20.03.2023 2456
- Президент Израиля поздравил Токаева и Казахстан с Наурызом 20.03.2023 2219
- Самая высокая явка пока в Жамбылской области - данные ЦИК 19.03.2023 3114
- Токаев встретился с Верховным комиссаром ООН по правам человека 17.03.2023 2964
- Ерлан Карин провел встречу с главой миссии парламентской Ассамблеи ОБСЕ 17.03.2023 2705
- Завершился визит Токаева в Турцию 16.03.2023 2647
- Токаев пригласил глав тюркских государств в Туркестан 16.03.2023 2952
- Годовщина Послания Токаева: что изменилось в "Новом Казахстане" 16.03.2023 3106
- Токаев провел заседание Совета Безопасности 15.03.2023 2631
- МИД Казахстана высказался о договорённостях между Саудовской Аравией и Ираном 14.03.2023 3182
- Президенту доложили о развитии Конаева 14.03.2023 2809