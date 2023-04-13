В Астане мошенник сдавал квартиру, которую сам же арендовал

Районный суд Есильского района Астаны приговорил казахстанца к четырём годам лишения свободы за сдачу квартиры, владельцем которой он не является, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сайт столичного суда.

Как выяснилось в ходе следствия, мужчина арендовал в Астане квартиру. Сделал фотографии и, представившись риэлтором, разместил их на сайте объявлений о сдаче недвижимости.

Известно, что он оформил договор на аренду квартиры и получил оплату за услуги в размере 1,7 миллиона тенге от шести человек. В суде мужчина вину по предъявленному обвинению не признал. Но слова потерпевших подтвердились показаниями свидетелей, копиями договоров аренды, скриншотами переписок и другими материалами уголовного дела.