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astana.sud.kz Сегодня, 11:12
306
Сегодня, 11:12
306
Фото: astana.sud.kz

В Астане мошенник сдавал квартиру, которую сам же арендовал

Районный суд Есильского района Астаны приговорил казахстанца к четырём годам лишения свободы за сдачу квартиры, владельцем которой он не является, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сайт столичного суда.

Как выяснилось в ходе следствия, мужчина арендовал в Астане квартиру. Сделал фотографии и, представившись риэлтором, разместил их на сайте объявлений о сдаче недвижимости.

Известно, что он оформил договор на аренду квартиры и получил оплату за услуги в размере 1,7 миллиона тенге от шести человек. В суде мужчина вину по предъявленному обвинению не признал. Но слова потерпевших подтвердились показаниями свидетелей, копиями договоров аренды, скриншотами переписок и другими материалами уголовного дела.

"Приговором суда О. признан виновным в совершении мошенничества и приговорен к четырём годам лишения свободы. Гражданские иски потерпевших удовлетворены в полном объёме. Приговор суда не вступил в законную силу", — говорится в сообщении суда.

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Сегодня, 11:12
306
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