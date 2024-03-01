В Астане изменятся адреса дежурных ЦОНов и спецЦОНа
Сегодня, 07:34
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Сегодня, 07:34Сегодня, 07:34
83Фото: BaigeNews.kz / иллюстративное фото
Дежурные ЦОНы и спецЦОНы в Астане переедут на новую локацию, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-аккаунт Astanovka98.
Новые адреса в Астане:
- отдел №2 Сарыаркинского района – проспект Республики, 43;
- отдел Нуринского района – улица Керей, Жанибек хандар, 4;
- спецЦОН №1а – улица Муканова, 2.
Все филиалы принимают граждан по дежурному графику в будни до 20:00, в субботу – до 13:00.
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