В Астане изменили маршруты сразу 10 автобусов

Несколько автобусов временно изменили схему движения в Астане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на оператора транспортной системы CTS.

"До завершения ремонтных работ, временно изменены схемы движения маршрутов №№ 2, 4, 4А, 15, 15А, 19, 47, 55А, 56, 121, 202", - говорится в сообщении.