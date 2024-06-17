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  • BAIGENEWS

В Астане изменили маршруты сразу 10 автобусов

Сегодня, 12:21
АВТОР
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В Астане изменили маршруты сразу 10 автобусов Сегодня, 12:21
Сегодня, 12:21
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Несколько автобусов временно изменили схему движения в Астане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на оператора транспортной системы CTS.

"До завершения ремонтных работ, временно изменены схемы движения маршрутов №№ 2, 4, 4А, 15, 15А, 19, 47, 55А, 56, 121, 202", - говорится в сообщении.

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