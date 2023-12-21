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Школьников перевели на дистанционку в Астане

Сегодня, 12:08
АВТОР
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Baigenews.kz Сегодня, 12:08
Сегодня, 12:08
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Фото: Baigenews.kz

Учащихся 0-4 классов второй смены из-за метели и морозов в Астане перевели на дистанционный формат обучения, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Городской центр мониторинга и оперативного реагирования акимата Астаны.

"В связи с ухудшением погодных условий учащиеся 0-4 классов второй смены переходят на дистанционный формат обучения", - говорится в сообщении.

По данным синоптиков, 21 декабря в Астане ожидается  низовая метель. Ветер юго-западный, порывы 15–20 метров в секунду.

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