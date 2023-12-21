Школьников перевели на дистанционку в Астане
Сегодня, 12:08
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Сегодня, 12:08Сегодня, 12:08
121Фото: Baigenews.kz
Учащихся 0-4 классов второй смены из-за метели и морозов в Астане перевели на дистанционный формат обучения, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Городской центр мониторинга и оперативного реагирования акимата Астаны.
"В связи с ухудшением погодных условий учащиеся 0-4 классов второй смены переходят на дистанционный формат обучения", - говорится в сообщении.
По данным синоптиков, 21 декабря в Астане ожидается низовая метель. Ветер юго-западный, порывы 15–20 метров в секунду.
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