Школьников перевели на дистанционку в Астане

Учащихся 0-4 классов второй смены из-за метели и морозов в Астане перевели на дистанционный формат обучения, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Городской центр мониторинга и оперативного реагирования акимата Астаны.

"В связи с ухудшением погодных условий учащиеся 0-4 классов второй смены переходят на дистанционный формат обучения", - говорится в сообщении.

По данным синоптиков, 21 декабря в Астане ожидается низовая метель. Ветер юго-западный, порывы 15–20 метров в секунду.