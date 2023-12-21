Низовая метель в Астане: акимат обратился к жителям
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В Астане из-за метели и снега коммунальные службы работают в усиленном режиме, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.
По данным синоптиков, 21 декабря в Астане ожидается низовая метель. Ветер юго-западный, порывы 15–20 метров в секунду. Просим жителей и гостей столицы быть осторожными на дорогах, соблюдать правила безопасности.
"С утра 21 декабря на уборку улиц города от снега вышли более 2300 дорожных рабочих и порядка 1600 единиц спецтехники. В первую очередь ведётся уборка на центральных улицах, на маршрутах пассажирского транспорта, остановках и тротуарах.
В городе действуют несколько оснащённых снежных полигонов. Они оборудованы системой считывания номерных знаков самосвальной техники, здесь установлены камеры видеонаблюдения, подключено освещение", - говорится в сообщении.
По информации акимата, с начала выпадения осадков в столице на полигоны было вывезено порядка 250 000 кубометров снега, это свыше 17 тыс. рейсов.
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