В Астане 1 мая ожидаются неблагоприятные метеоусловия

Фото: Pixabay/Boztay_Akimkhan

По прогнозам "Казгидромета", 1 мая неблагоприятные метеорологические условия ожидаются в лишь в одном городе Казахстана — Астане, передаёт BaigeNews.kz .

Синоптики предполагают, что из-за погодных условий в столице в этот день возможно ухудшение качества воздуха.

Астанчанам специалисты рекомендуют сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения; детям и беременным женщинам отказаться от длительных прогулок; людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе, иметь при себе лекарственные препараты; ограничить физическую нагрузку на открытом воздухе. Занятие физкультурой и спортом проводить в закрытых спортивных комплексах.

Ранее синоптики рассказывали, какой будет погода в Казахстане в мае. Штормовое предупреждение на 1 мая объявлено в 13 регионах страны.