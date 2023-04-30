Штормовое предупреждение на 1 мая объявлено в 13 регионах

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"Казгидромет" объявил штормовое предупреждение в 13 областях страны, передаёт BaigeNews.kz.

1 мая на юге, в горных районах области Жетысу ожидается гроза. Ветер северо-восточный на востоке, в центре, горных районах области 15-20 метров в секунду, днём в районе Алакольских озер порывы 24-29 метров в секунду. В Талдыкоргане днём ожидается ветер северо-восточный с порывами 15-20 метров в секунду.

Ночью на западе, днём на западе, юге Мангистауской области ожидается гроза. Днём на севере, в центре области ожидается пыльная буря. Ветер северо-восточный с переходом на северо-западный на севере, в центре области 15-20 метров в секунду.

1 мая на юге, в горных, предгорных районах Алматинской области ожидаются гроза, град. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный, при грозе порывы 18-23 метров в секунду. В Алматы и Конаеве ожидается гроза. Ветер северо-западный, при грозе порывы 15 метров в секунду.

На востоке, севере, юге Атырауской области ожидается ветер юго-восточный 15-20 метров в секунду. В Атырау ветер юго-восточный, днём порывы 15-18 метров в секунду.

Днём 1 мая в центре Кызылординской области и Кызылорде ожидается пыльная буря. Ветер северо-восточный, восточный в центре области порывы 15-20 метров в секунду.

1 мая ночью и утром на востоке Костанайской области ожидается туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный порывы 15-20 метров в секунду. Ночью на востоке области на поверхности почвы ожидаются заморозки 2 градуса.

Днём на большей части Павлодарской области ожидается ветер северный порывы 15-20 метров в секунду. В Павлодаре ночью ожидаются заморозки 1-3 градуса. Днём ветер северный порывы 15-20 метров в секунду.

Ночью на юге, днём на большей части Абайской области ожидается ветер северо-западный 15-20 метров в секунду. В Семее ветер северо-западный днем порывы 15-18 метров в секунду.

1 мая ночью на севере, днем на севере, востоке, юге Восточно-Казахстанской области ожидаются осадки (дождь, снег). Ветер северо-западный на севере, юге, в центре области 15-20 метров в секунду. В Усть-Каменогорске ветер северо-западный днем порывы 15-18 метров в секунду.

Днём в горах Туркестанской области ожидается гроза. На севере области ожидается пыльная буря. Ветер восточный, северо-восточный на севере, западе, в горных и предгорных районах области 15-20, днем порывы 25 метров в секунду. В Шымкенте и Туркестане днём ожидается ветер восточный, северо-восточный 15-20, порывы 23 метров в секунду.

Днём на западе Западно-Казахстанской области ожидаются гроза. Ветер юго-восточный 9-14, днём на западе, севере, в центре области порывы 15-20 метров в секунду.

1 мая в Улытауской области ожидается ветер северо-восточный на юге, востоке области порывы 15-20 метров в секунду.

Ночью и утром на севере Карагандинской области ожидается туман. Ветер северо-восточный на юге, востоке области порывы 15-20 метров в секунду. В Караганде ночью на поверхности почвы ожидаются заморозки 3 градуса.