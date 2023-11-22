В Антикоре рассказали, как "помогайки" подсказывают казахстанцам при экзаменах на права

Агентство по противодействию коррупции обратилось к казахстанцам с просьбой не прибегать к услугам посредников в получении водительских удостоверений. Официальный представитель ведомства Арман Тлеукенов на брифинге в Астане напомнил об изменениях правил сдачи экзаменов после антикоррупционного мониторинга, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

"Правила сдачи экзаменов на водительские удостоверения были изменены после антикоррупционного мониторинга и проведения соответствующей работы министерством внутренних дел. Мы провели мониторинг деятельности спеццонов. Поводом к этому послужили уголовные дела в отношении преступной группы, которая на протяжении нескольких лет занималась незаконным оформлением транспортных средств. Сейчас дело на ознакомлении и будет передано в суд", - сообщил он.

По информации Антикора, незащищённость информсистем, недостаточная цифровизация, несовершенство процедур регистрации автотранспорта, а также правовые пробелы способствовали проявлению коррупционных проявлений и посреднических услуг и появления так называемых "помогаек".

"По результатам мониторинга агентство по противодействию коррупции внесло 22 рекомендации министерству внутренних дел для их устранения, в том числе и в другие уполномоченные органы. И больше половины этих рекомендаций на сегодня выполнены. Таким образом, МВД закрыло доступ к корректировке базы данных транспортных средств во всех своих территориальных подразделениях. Также приказом министра внутренних дел в процедуру выдачи водительских удостоверений внедрены обязательная биометрия экзаменуемых лиц, видеофиксация всего процесса тестирования. А также изменён регламент пересдачи экзамена. Запущены новые информационные системы как в спеццонах, так и в МВД", - отметил спикер.

В ведомстве также сообщили, что работников спеццонов предлагается отнести к субъектам коррупционных правонарушений. Соответствующий законопроект находится на рассмотрении в парламенте.

"Несмотря на все предпринимаемые меры в спеццонах всё ещё могут находиться лица, предлагающие помощь в оформлении документов. Как считают граждане, усложнение процедуры сдачи экзаменов является одной из причин усиления коррупции. Поэтому люди находят новые способы. На фотографии молодой человек методом постукивания даёт варианты правильных ответов для экзаменуемого", - сказал Тлеукенов, показывая на экране фото, на котором люди сдают экзамен на права.

Он обратился к казахстанцам и попросил не прибегать к посреднических услугам таких "помогаек". Представитель агентства напомнил, что мониторинг в вопросах противодействия коррупции в спеццонах и автоцонах ведётся на постоянной основе.