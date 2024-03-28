В Алтае всё спокойно: противопаводковые работы ведут спасатели и военные

На территории района Алтай в ВКО 12 паводкоопасных участков, потенциально подверженных подтоплению. Ситуация на них стабильная, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

"Для безопасного прохождения паводкового периода ежедневно на гидропостах проводится мониторинг рек Бухтарма, Тургусун, Березовка, Хамир. Местными исполнительными органами очищены все 10 каналов, 70 арыков, 133 водопропускных сооружения, вывезено 34,5 тысячи кубометров снега", - сообщили в ведомстве.

Для содействия в проведении противопаводковых работ в район прибыли 25 военнослужащих в/ч 68303 из Семея. Они помогают в очистке арыков и каналов.

С 15 по 19 марта проведены профилактические взрывные работы по рыхлению и дроблению льда на реке Бухтарма на пяти потенциально опасных участках в районе посёлка Зубовск, сёл Тургусун, Малеевск, Богатырево и Быково. Общая площадь дробления льда составила - 113,5 тысячи квадратных метров.

На случай осложнения паводковой ситуации подготовлены 19 эвакуационных пунктов в девяти населённых пунктах общей вместительностью 1 000 человек.