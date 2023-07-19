В Алматы запустили инватакси для людей с дополнительными потребностями

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Координация и контроль реализации пилотного проекта возложены на управление занятости и социальных программ города.

Из-за дефицита специализированного транспорта для перевозки людей на колясках или с нарушением зрения в городе запустили пилотный проект по предоставлению услуг инватакси, передаёт Baigenews.kz.

С такой инициативой выступил акимат Алматы, предложение получило поддержку Минтруда.

Сейчас в рамках проекта запущен пилот на платформе "Яндекс Go". Заказать специализированную машину смогут только авторизованные через действующих поставщиков услуг пользователи.

Для равномерного распределения спроса установлено ограничение – до двух поездок в день. Координация и контроль реализации пилотного проекта возложены на управление занятости и социальных программ города Алматы.

Услуги инватакси полностью бесплатны. Затраты поставщикам возмещают за счет средств местного бюджета.