В Алматы запретили строительство гостиничного комплекса в историческом центре города

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Жительница Алматы обратилась к акиму города по поводу строительства гостиницы в историческом районе. Она сообщила, что строительный проект содержит много нарушений, но тем не менее имеет разрешение на реализацию, передаёт BaigeNews.kz.

"Мы обращаемся с петицией против строительства 14-этажного гостиничного комплекса по адресу ул. Муканова, 313. Дело в том, что заказчиком был предоставлен проект, который не соответствует нормам противопожарной безопасности, инсоляции, этажности и другим параметрам. Несмотря на все указанные недопущения в проектах, заказчик так и не предоставил исправленные документы в градостроительный совет. Тем не менее на сайте almatygenplan.kz по данному проекту стоит отметка "одобрено". Просим вас помочь в решении этого вопроса", - сообщила алматинка.

В управлении городского планирования и урбанистики города Алматы ей ответили, что власти города дали запрет на это строительство.

"Данный объект уже несколько раз пытался пройти совет. Мы категорически отказываем в архитектурно-планировочном задании эскизного проекта. Было несколько судебных разбирательств, на сегодняшний день разрешение не выдано. Строительство сейчас не ведется", - сообщил руководитель управления Алмасхан Ахмеджанов.

Кроме того, вопрос прокомментировал и аким Алматы Ерболат Досаева.