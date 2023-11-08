В Алматы заменили 1200 светильников и проложили 14 км линий наружного освещения

В Алматы продолжается восстановление линий уличного освещения. Акиматы Алмалинского, Ауэзовского, Жетысуского, Турксибского, Алатауского, Медеуского районов в рамках децентрализации заключили договора на обслуживание осветительного оборудования с ГКП "Алматы Қала Жарық". В результате, увеличена штатная численность техсотрудников, корреспонднет BaigeNews.kz.

ГЧП "Алматы Кала Жарык" самостоятельно отрабатывает вопросы уличного освещения на местах, ранее в структуре компании не было специалистов технического обслуживания, так как этот функционал отрабатывал частный партнер(консорциум из трех компаний: ABM-Вuilding 2007, ТОО "Электроремонт" и ТОО "ABM-Project"), с которым ведутся судебные разбирательства о некачественном выполнении работ. В общественную приемную города все еще поступают жалобы по уличному освещению из-за недоработок и халатного отношения частного партнера.

Стоит отметить, что если в конце октября на участки выезжали 20 техспециалистов, то сегодня выездные бригады пополнились до 30-ти человек. Планируется поэтапное увеличение количества техсотрудников АКЖ и заключение аналогичных договоров с акиматами Наурызбайского и Бостандыкского районов в ближайшее время.

В настоящее время ГКП на ПВХ "Алматы Кала Жарык" продолжает вести работу по восстановлению линий наружного освещения (ЛНО) городских улиц, проспектов, скверов, площадей и дворов многоквартирных домов.

В частности, проложено 14 км линий освещения, отремонтировано и заменено около 1200 светильников, согласно условиям договоров с районными акиматами. С учетом увеличения ремонтных бригад время на обслуживание проблемных участков значительно сократилось. Продолжается ремонт шкафов управления наружного освещения (ШУНО).

В минувшие выходные на проспекте Аль-Фараби, Кульджинский тракт, ВОАД, проспекте Суюнбая технические специалисты заменили 470 светильников. Вместе с тем, на проспекте Абая (от ул. Сейфулина - до проспекта Абылай хана) установлены 46 осветительных приборов торшерного типа.