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  • В Алматы задержан иностранец, объявленный в розыск во Франции
pixabay Сегодня, 12:47
237
Сегодня, 12:47
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Фото: pixabay

В Алматы задержан иностранец, объявленный в розыск во Франции

Иностранец, разыскиваемый Интерполом, задержан в Алматы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz. 

Речь идет о подданном одного из соседних государств, которого, как установлено, разыскивали правоохранительные органы Франции. 

32-летнему мужчине инкриминируют мошенничество в особо крупном размере, создание ОПГ и отмывание денег. Разыскиваемого задержали сотрудники миграционной службы, а также криминальной полиции Алматы. Задержанный водворен в изолятор временного содержании ДП.

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Сегодня, 12:47
237
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