В Алматы впервые за 50 лет проводят очистку дна озера Сайран

Фото: акимат Алматы

В Алматы впервые за последние 50 лет проводится механическая очистка дна водохранилища Сайран, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на акимат города.

В очистке русла и берегов задействованы четыре экскаватора и 30 самосвалов. Территория - 60 гектаров, с начала работ вывезено более 140 тысяч кубических метров мусора и ила. Очистку завершат в ближайшее время.

Также очищают от грязи и ила озёра Карасу и Аэропортовское. Чтобы осушить дно трёх вышеуказанных озёр, перекрыли реки Есентай, Большая Алматинка и Малая Алматинка.

Проводится также санитарная очистка русел рек и прилегающей территории Большой Алматинки от первого отстойника до проспекта Абая, отдельных участков реки Есентай и участка реки Малая Алматинка от проспекта Аль-Фараби до улицы Сатпаева.

Основная цель механической очистки – создание условий для сохранения биологических процессов и восстановления экологического баланса водоёмов.