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  • В Алматы украли 2,5 миллиарда тенге по программе ArtSport - Досаев
inbusiness.kz Сегодня, 11:39
237
Сегодня, 11:39
237
Фото: inbusiness.kz

В Алматы украли 2,5 миллиарда тенге по программе ArtSport - Досаев

Аким Алматы Ерболат Досаев на встрече с жителями Алатауского района сообщил, что в 2022 году часть выделенных на госпрограмму детского спорта и творчества были похищены, передает BaigeNews.kz. Поэтому на секциях и кружках ввели QR-код, который будет фиксировать посещение ребенка.

"По "Артспорту" мы внедрим систему QR-кодов, чтобы проверять посещения. В прошлом году на программу "Артспорт" было выделено 20 миллиардов тенге, 2,5 миллиарда тенге из них были похищены. Система QR-кодов показала свою эффективность, технология применяется в детских садах, жалоб нет", - отметил он. 

Досаев сказал, что в 2023 году для организации кружков и секций для детей в Алматы выделили 16,2 миллиарда тенге.

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#детский спорт #Артспорт #хищение #Алматы
BaigeNews.kz
Сегодня, 11:39
237
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