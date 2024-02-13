  • 14 Февраля, 00:31
  • BAIGENEWS

В Алматы угорел мужчина

Вчера, 23:10
АВТОР
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МЧС РК Вчера, 23:10
Вчера, 23:10
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Фото: МЧС РК

В микрорайоне Коктебе-2 в частном доме предварительно из-за неисправности печи на твердом топливе получил отравление угарным газом и скончался 73-летний владелец частного дома, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МЧС РК.

На место происшествия направлены сотрудники ДЧС, сотрудники полиции. Обстоятельства произошедшего выясняются.

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