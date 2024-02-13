В Алматы угорел мужчина

В микрорайоне Коктебе-2 в частном доме предварительно из-за неисправности печи на твердом топливе получил отравление угарным газом и скончался 73-летний владелец частного дома, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МЧС РК.

На место происшествия направлены сотрудники ДЧС, сотрудники полиции. Обстоятельства произошедшего выясняются.