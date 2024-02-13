В Алматы угорел мужчина
Вчера, 23:10
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Вчера, 23:10Вчера, 23:10
151Фото: МЧС РК
В микрорайоне Коктебе-2 в частном доме предварительно из-за неисправности печи на твердом топливе получил отравление угарным газом и скончался 73-летний владелец частного дома, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МЧС РК.
На место происшествия направлены сотрудники ДЧС, сотрудники полиции. Обстоятельства произошедшего выясняются.
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