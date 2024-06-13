В Алматы строительство нового газопровода завершат осенью

В Наурызбайском районе строят новый магистральный газопровод высокого давления протяженностью 6,7 км. С ходом работ ознакомился глава города Ерболат Досаев, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на акимат Алматы.

Новая сеть газоснабжения решит многолетнюю проблему жителей присоединенной к городу территории, которую обслуживал частный поставщик.

“На сегодня уже проложено 168 м труб в ЖК Alma City, 825 м по пр. Алатау, 96 м по ул. Сабденова методом прокола. Стабильным газоснабжением охватят 3 тыс. жителей новостроек: ЖК Alma City, "Елим-aй 4", КГ "Елисейские поля", - говорится в сообщении.

По информации акимата, завершение запланировано на октябрь 2024 года.