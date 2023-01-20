В Алматы рушится здание новой поликлиники за 775 миллионов тенге

Фото: astanatv.kz

Новое здание поликлиники за 775 миллионов практически рушится в Алматы. Построили ее всего несколько лет назад. Но уже сейчас на стенах трещины, в перекладинах между этажами дыры. Врачи боятся за себя и пациентов. Но закрывать медучреждение на ремонт никто не спешит. Даже напротив сотрудники ЧС и Института сейсмологии сделали заключение: опасаться нечего, работайте дальше. Масштабы некачественной стройки оценили члены партии "AMANAT", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на телеканал "Астана".

Вот так сегодня выглядит сравнительно новая поликлиника в Алматы. Потолок проседает, в стенах зияют дыры, от которых идут многочисленные трещины. Медучреждение было сдано в эксплуатацию в 2017 году. Через полтора года его передали на баланс седьмой городской больницы. С тех пор врачи пишут письма во все инстанции с просьбой провести ремонт. Боятся, что в один из дней потолок на цокольном этаже просто обрушится.

"Проблема у нас ухудшается, ухудшается. Письма писали, сотрудники боятся. Сами видели же, сколько там миллиметров трещины", - говорит зам.главного врача городской клиничекой больницы №7 Алматы Ляззат Жумадилова.

На цокольный этаж двести медработников спускаются по нескольку раз в день. Здесь хранятся все необходимые медикаменты. И каждый раз врачи боятся за свои жизни.

"В подвальное помещение ежедневно спускаемся, проверяем порядок, чистоту. Страшно, что может в любой момент где-нибудь упасть на человека", - считает старшая медсестра Айгуль Муканова.

В зоне риска находятся и пациенты. Мощность поликлиники рассчитана на 200 человек. Но по факту врачи обслуживают в 2 раза больше алматинцев. Медработники "латают" дыры самостоятельно каждые полгода. На эти работы за четыре с половиной года ушло около миллиона тенге. Власти же города ремонтировать поликлинику не хотят. Поскольку сотрудники ЧС и Института сейсмологии признавать проблему отказываются.

"В последний раз была отписка в мае месяце. Это были сотрудники Департамента по ЧС и Института сейсмологии, что данный объект и данные повреждения не являются опасными и объект к дальнейшей эксплуатации пригоден. Но мы видим, что с течением времени повреждения расширяются", - отмечает главврач Манас Рамазанов.

С выданным заключением не согласны и члены партии "AMANAT". Партийцы ранее уже указывали городским властям на проблему. Но спустя полгода никто ничего не сделал, - уверяют проверяющие. Между тем, на строительство поликлиники было затрачено 775 миллионов тенге.

"Вместо того, чтобы такие деньги тратить на строительство других поликлиник и школ, мы сейчас вынуждены будем деньги тратить на текущий либо капитальный ремонт. Расходование бюджетных средств таким образом недопустимо, это же бюджетные деньги, это народные деньги. Должна поликлиника служить не менее 10-15 лет, а мы в течение 4,5 лет получаем вот такое состояние", - добавил экс-депутат Маслихата Алматы, член партии "AMANAT" Ерболат Касымов.

О проблеме партийцы еще раз напомнили городским чиновникам. Решат ли ее власти, пока неясно.