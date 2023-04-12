В Алматы родcтвенники жертвы ДТП избили виновного водителя

Фото: astanatv.kz

В Алматы насмерть сбили 16-летнего подростка, когда он переходил дорогу на зелёный сигнал светофора, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на телеканал "Астана".

Водитель проехал на красный сигнал светофора и наехал на пешехода. Юноша от полученных травм скончался на месте. По словам очевидцев, родные погибшего избили водителя и разбили его авто. Подозреваемого виновника смертельной аварии задержали. Заведено уголовное дело.

"В порядке статьи 128 УПК РК водитель водворён в ИВС. Досудебное расследование начато по статье 345 часть 3 Уголовного кодекса РК", — сообщила официальный представитель департамента полиции Алматы Салтанат Азирбек.