В Алматы ребёнок получил черепно-мозговую травму, катаясь на горке

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Шестилетний ребёнок получил перелом кости черепа, катаясь на горке в Алматы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Центра детской неотложной медицинской помощи города.

Уточняется, что ребёнок, скатываясь с горки на большой скорости, столкнулся головами с другим ребёнком.

"В результате столкновения пациент получил закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, линейный перелом левой теменной кости. Диагностирована плоскостная эпидуральная гематома. На сегодняшний день ребёнок находится в отделении реанимации интенсивной терапии", — рассказал заведующий травматологическим отделением ЦДНМП Алматы Бакыт Кожаханов.

В центре добавили, что тяжёлые травмы во время катания на горках и катках в Алматы в праздничные дни получили четверо детей от шести до 16 лет.

Так, 14-летняя девочка получила тяжёлую травму на катке и была госпитализирована в отделение интенсивной терапии, после стабилизации состояния переведена в профильное отделение.

"В результате столкновения с бортом на катке у подростка произошёл разрыв селезенки и внутреннее кровотечение, получена тупая травма живота. Проведена операция. На сегодняшний день ребёнок стабилен, наблюдается в отделении. Хочется напомнить родителям, что в любом виде спорта и активном отдыхе нужно быть внимательным к правилам безопасности", — подчеркнул заведующий хирургическим отделением ЦДНМП Ерлан Джусипбеков.

Травму на катке получила и 16-летняя девушка. Врачи диагностировали у неё закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ушиб мягких тканей теменной области. Пострадавшую госпитализировали в отделение реанимации, позже перевели в профильное отделение нейрохирургии.

Также 3 января в Детскую неотложку поступил подросток 14 лет, его доставили с горнолыжного курорта Шымбулак. В результате неосторожного катания ребеёно получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и ушиб теменной области.

"Безопасность и здоровье детей должны оставаться на первом месте. Прежде чем отпустить ребёнка на катания, нужно убедиться в комплектации снаряжения, у ребёнка обязательно должен быть защитный шлем. Большие снежные горки — это наша боль: травматизм очень высокий, дети получают серьёзные травмы, которые могут повлиять на их качество жизни. Мы призываем беречь наших детей вместе", — добавил заведующей отделением нейрохирургии ЦДНМП Мухтар Ибрагимов.

Напомним, 2 января на лыжной базе в Акмолинской области при спуске на лыжной трассе погиб 16-летний подросток. Несовершеннолетний приехал отдыхать на лыжную базу вместе с родителями.