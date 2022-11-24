В Алматы растёт число случаев передачи ВИЧ половым путём

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В Алматы и в Казахстане в целом наметилась тенденция увеличения случаев передачи ВИЧ половым путём. Об этом сообщила заместитель главврача Центра по профилактике и борьбе со СПИД мегаполиса Альфия Денебаева, передаёт BaigeNews.kz.

По её словам, в 2013 году половой путь передачи вируса составлял 63 процента от числа выявленных случаев, в 2022-м показатель вырос до 77,9 процента. Внутривенный путь передачи при употреблении инъекционных наркотиков составляет 15 процентов.

"Благодаря расширению доступа к эффективным средствам профилактики, диагностики, лечения и ухода ВИЧ-инфекция перешла в категорию поддающихся терапии хронических заболеваний. Лечение начинается сразу после постановки диагноза и предоставляется бесплатно. На 1 октября на диспансерном учёте в Центре СПИД состоит 4 109 человек. Каждый год в городе проходит тестирование на ВИЧ 16-18 процентов населения. Количество протестированных и выявленных увеличивается на 10-11 процентов ежегодно. Четверть новых случаев ВИЧ диагностируется у приезжих из других регионов", - привела статистику Денебаева.

На антиретровирусной терапии находится 3 688 алматинцев, живущих с ВИЧ, эффективность терапии составляет 86 процентов.

По словам врача, большое внимание уделяется профилактике передачи ВИЧ от матери ребёнку. Для этого женщин, ждущих малыша, дважды тестируют на ВИЧ. С 2020 года тестирование проходят и половые партнёры беременных.

Следят медики и за группам населения, где имеется повышенный риск инфицирования.

"Одной из эффективных мер профилактики парентерального пути передачи среди лиц, употребляющих инъекционные наркотики, является программа "снижение вреда". Это комплекс мер, направленных на уменьшение негативных последствий от употребления наркотиков, таких как ВИЧ-инфекция, туберкулез, вирусные гепатиты. Для реализации программы при городских поликлиниках функционируют 19 пунктов доверия и пять дружественных кабинетов для ключевых групп населения", - сообщила Денебаева.

В проведении мероприятий центру СПИД помогают неправительственные организации.

Одной из инновационных моделей является онлайн заказ тестов на ВИЧ для самотестирования. Тест можно заказать на сайте hivtest.kz.